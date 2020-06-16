مستشار الرئيس يزف بُشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أكد مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن العالم توصل إلى فك الشفرة الجينية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح “تاج الدين”، في تصريحات تليفزيونية أنه يجب التفريق بين الأدوية واللقاحات، فالدواء يُعالج المرض، بينما اللقاح يُعطي مقاومة للجسم ضد هذا المرض.

وقال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك تجارب إكلينيكية تُجرى حاليا في العديد من دول العالم، وهناك تجارب في مراحلها النهائية لخروج لقاح أو تطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار مستشار الرئيس السيسي إلى أنه من المتوقع أن يُطرح المصل الوقائي من كورونا في شهر سبتمبر المقبل، حيث أن بعض التجارب الإكلينيكية في المرحلة الأخيرة، وهي التجارب على البشر.

وتابع، أن ما يفكر فيه العالم حاليا ومصر، هو الكميات التي سيتم طرحها من تلك اللقاحات، وهل سيتم توزيعها على دول العالم بصورة عادلة أم لا؟”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 1691 حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 97 حالة وفاة.

والحصيلة هي أعلى معدل إصابات ووفيات يومي يتم تسجيله في مصر منذ بدء تفشي الفيروس في شهر مارس الماضي، وكانت مصر سجلت يوم الأحد الماضي 1618 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 91 حالة وفاة.