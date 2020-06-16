وزيرة الصحة تحسم الجدل حول فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، القطاع العام والخاص في القطاع الصحي بالعمل المنتظم والدائم ليس فقط في فيروس كورونا المستجد، ولكن في الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والأورام، للتخفيف عن المواطنين، والحفاظ على عدم زيادة أعداد الوفيات.

وأضافت د. هالة، في تصريحات خاصة لقناة “Extra news”، أن الحديث حول أن فصائل الدم “o” أقل عرضه للإصابة بفيروس كورونا، أو أن هناك فصائل دم أخرى أكثر عرضه غير دقيق، ولا توجد أي أوراق بحثية أو علمية تؤكد هذه الافتراضات.

وقالت إن الصحيح والثابت حتى الآن أن نسبة الإصابات بين الذكور والإناث من 60 – 40%، أي أن الذكور أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا عن الإناث، وهذا ليس موجود في مصر فقط، ولكن في العالم كله، وبالتالي ينعكس على نسبة الوفيات.