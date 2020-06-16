مصر تتعاقد مع اليابان لتوفير جرعات مجانية من “أفيجان” لعلاج كورونا

وقعت السفارة المصرية في اليابان على مذكرة دبلوماسية تتضمن الحصول على جرعات مجانية من عقار أفيجان “Avigan” من الحكومة اليابانية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

وقال سفير مصر في اليابان السفير أيمن كامل، إن إتاحة الجرعات المجانية من عقار “أفيجان” ستجرى من خلال قيام الحكومة المصرية بتبادل الخطابات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لترتيب توريد الدواء التجريبي.

وأضاف السفير كامل، أن ذلك يأتي في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات رائدة في مجال البحوث العلمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي إطار التعاون البحثي والأكاديمي القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها اليابانية في هذا المجال.