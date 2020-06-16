هل تحوّر فيروس كورونا في مصر؟.. روايات مختلفة عن “السلالتين”

أثارت تصريحات الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن وجود سلالتين من فيروس كورونا في مصر، جدلًا واسعا خلال الأيام الماضية.

ففي الوقت الذي قالت فيه د. “العسال”، إنه حدثت أكثر من طفرة جينية للفيروس منذ بداية ظهوره، ولم يعد نوعا واحدًا، وانقسم في مصر إلى سلالتين، خرج الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، مؤكدًا أنه “لا يوجد أي دليل على ذلك حتى الآن”.

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، عن أن المنظمة بالتعاون مع شبكة العلماء التابعة لها تواصل تتبع التسلسل الجيني للفيروس.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شبكة العلماء التابعة لها تواصل تتبع التسلسل الجيني للفيروس المسبب ‏لكوفيد-19، في جميع أنحاء العالم لرصد الطفرات الجينية للفيروس.

وأوضح أن العلماء لاحظوا حدوث تغيرات طبيعية في الفيروس والتي لا تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو أكثر شدة، إذ يعتبر الفيروس في الوقت الحاضر مستقر نسبيا، ولكن بمرور الوقت قد يحدث تغيرات من الممكن أن تغير خصائص الفيروس.