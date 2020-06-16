رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد دليل حول انتشار موجة ثانية في الصين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إنه ليس هناك دليل علمي حول انتشار موجة ثانية أكثر شراسة لفيروس كورونا في الصين، لافتا إلى أن الأمر مازال طور البحث.

وتوقع “حسني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى ويذاع على فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن ترتفع عدد الإصابات من 2000 أو 2500 أول أسبوعين في شهر يوليو، ثم يحدث ثبات ثم النزول التدريجي.

وأشار إلى أن التخوف من امتحانات الثانوية العامة ليس في توقيت الامتحانات نفسها داخل اللجان لأنها مؤمنة جيدًا، ولكن الخوف من تجمع الطلاب خارج اللجان بعد أداء الامتحان، لذا لابد من توعية الأهالي والطلاب لخطورة ذلك.

وأوضح رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها لكن بشروط، ويتحقق ذلك بعد تجاوز الذروة، لافتًا إلى أن انتهاء الوباء سيكون بعد وجود الدواء الفعال.

وحول استخدام دواء “ريمديسيفير”، قال الدكتور حسني، إن العمل جاري للتحقق من سلامة وأمان الدواء، حرصًا على سلامة المرضى والمواطنين.