بشرى سارة| اكتشاف عقار ينقذ حياة الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا

توصلت مجموعة باحثين بريطانيين، إلى أن عقار “ديكساميثازون” بإمكانه المساعدة في إنقاذ حياة مرضى بفيروس كورونا وصلوا إلى حالة حرجة، فضلا على أنه رخيص الثمن ومتاح على نطاق واسع، وفقًا لما أفادت شبكة ” BBC”.

وأوضح خبراء في المملكة المتحدة، أن العلاج باستخدام جرعة قليلة من “ديكساميثازون” جاء بنتائج تعتبر “تطورًا كبيرًا” في المعركة ضد الفيروس المسبب لمرض “كوفيد- 19”.

ونال في إطار تجربة الدواء التي أشرف عليها فريق من جامعة أكسفورد، نحو ألفي مريض من نزلاء المستشفيات على ديكساميثاسون. وقورنت حالتهم بحالة أربعة آلاف مريض لم يحصلوا على العقار.

وأظهرت النتيجة أنه أنقذ 28-40 في المئة من المرضى الموصولين بأجهزة التنفس، و 20-25 في المئة من المرضى الذي كانوا يحتاجون للأكسجين.

ويقلل “ديكساميثازون” احتمال وفاة المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث. كما يقلل نسبة الوفاة بين المرضى الذين يحصلون على الأكسجين بنسبة الخمس.

ويعتبر هذا العلاج جزء من أكبر تجربة عالمية على أدوية متاحة، ويمكن أن تساعد في علاج فيروس كورونا.

واعتبر الباحثون أنه لو استخدم هذا العقار لعلاج المصابين في المملكة المتحدة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، كان يمكن أن ينقذ ما يصل إلى 5 آلاف شخص.

وأضافوا أن العقار منخفض الثمن، وأنه سيكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة للدول الفقيرة التي تعاني من ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا.

ويتعافى نحو 19 مريضًا من كل عشرين مصابًا بفيروس كورونا دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى.

ويتعافى معظم الذين يدخلون المستشفى، لكن بعضهم قد يحتاج إلى الأكسجين أو التنفس الصناعي، وهؤلاء هم المعرضون لخطر الموت، إلا أن “ديكساميثازون” يستطيع مساعدتهم.

ويستخدم هذا العقار لتخفيف حدة الالتهابات الناجمة عن العديد من الأمراض، واتضح أنه قد يساعد في وقف بعض الأضرار التي يصاب بها جهاز المناعة حين يحاول مقاومة الفيروس فيبالغ في رد فعله.

وقال بروفيسور بيتر هوربي، رئيس فريق الباحثين: “هذا هو العقار الوحيد الذي أثبت قدرته على تقليل نسبة الوفيات بشكل كبير حتى الآن. هذا إنجاز مهم”.

فيما قال مارتن لاندراي، كبير الباحثين البروفيسور: إن التجارب أثبتت أنه بالإمكان إنقاذ حياة واحد من ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

وتابع:”هناك فائدة واضحة جدًا. يستمر العلاج مدة تصل لعشرة أيام ويكلف خمسة جنيهات للمريض الواحد. وهذا عقار متاح في جميع أنحاء العالم”.

وشدد البروفيسور “لاندراي” على أنه يجب إعطاء هذا العقار للمرضى في المستشفيات دون تأخير عند الحاجة، لكن يجب أن لا يشتريه المرضى لتناوله في المنزل.

واختبرت تجارب لعقاقير عدة على المرضى منذ مارس الماضي، بينما استثنى عقار يستخدم لعلاج الملاريا، وهو هيدروكسي كلوروكين، لاحقا لأنه يسبب الوفاة ومشاكل في القلب.

وتبين أن استخدام عقار آخر، “رمديسيفير” وهو مضاد للفيروسات، يختصر مدة التعافي، ويستخدم الآن في دائرة الصحة الوطنية.