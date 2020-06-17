وزيرة الصحة تناشد أصحاب الأمراض المزمنة بهذا الأمر

ناشدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، المواطنين الراغبين في صرف أدوية الأمراض المزمنة وأدوية غير القادرين وألبان الأطفال، التوجه إلى منشآت سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وقالت إنه سيتم توجيه رسالة نصية للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه لصرف العلاج من الوحدة أو المركز الأقرب لهم وذلك لمدة 3 أشهر.

وأوضحت “زايد” ان الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تلقي العلاج بالنسبة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، والمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، مشيرةً إلى أنه اعتبارًا من السبت المقبل سيتم الإعلان عن قائمة المنشآت التي يمكن تلقي الخدمات بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وناشدت الوزيرة المواطنين بالتوجه لإجراء الكشف بمنشآت الرعاية الأساسية المتمثلة في وحدات ومراكز طب الأسرة، من خلال الاستشاريين الموجودين بتلك المنشآت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفتت إلى أنه سيتم توفير ممر آمن منفصل عن خط سير حالات الاشتباه بمرضى “كورونا”، بالإضافة إلى مستشفيات آمنة لا توجد بها حالات “كورونا”، وكذا التوجه إلى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة والبدء في إجراء التدخلات والعمليات الجراحية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بالنسبة إلى المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى لصرف الأدوية لهم، وإتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية المحددة لتوقيع الكشف الطبي، وسيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًّا طبقًا للحالة المرضية.