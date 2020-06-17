العلماء يواصلون العمل من أجل اكتشاف لقاح كورونا .. تعرف على آخر التطورات

لا يزال العلماء في كافة أنحاء العالم يعملون جاهداً بشكل يومي على مدار الساعة من أجل محاولة اكتشاف لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل إيقاف خطر ذلك الوباء الذي لم يظهر أي رحمة على الإطلاق في التعامل مع الجنس البشري منذ انتشاره إلى غاية الآن.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن أعداد المصابين حول العالم باتت على مشارف الوصول إلى 8 مليون حالة حول العالم، أما أعداد الوفيات والضحايا أصبحت بدورها على مشارف الوصول إلى نصف مليون حالة وفاة، على أمل ألا يكون لذلك المرض موجة ثانية جديدة مثلما كان حال معظم الأوبئة الخطيرة التي انتشرت على مر التاريخ.

ومن جانبها، أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الأمل لا يزال كبيراً من أجل اكتشاف لقاح مضاد يستطيع القضاء على ذلك الفيروس المستجد قبل نهاية العام الحالي 2020 كحد أقصى، وخاصة وأن مختلف حكومات العالم بدأت مؤخراً في تخفيف القيود المفروضة على مواطنيها، مما يعني بالتالي أن الإصابات قد يزيد عددها مجدداً في الأشهر القادمة.

وأشارت أيضاً إلى أن العديد من الجامعات في بريطانيا قد أجرت في الآونة الأخيرة العديد من التجارب لمحاولة التوصل إلى ذلك اللقاح المضاد، وفي مقدمتها جامعة أكسفورد على سبيل المثال التي قامت بتجربة عشوائية اختبرت خلالها 6 أدوية مختلفة لمحاولة التوصل إلى نتائج في أسرع وقت ممكن.

وشددت الصحيفة على أن التجارب لا تزال مستمرة بدون أدنى شك حتى هذه اللحظة، وقد تم إضافة مزيج من الأدوية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويطلق على ذلك الدواء اسم Kaletra.

وأضافت أيضاً أن دواء أزيثروميسين لا يزال قيد التجارب بعد النجاح الذي أظهره في علاج بعض المصابين في فرنسا في الفترة الماضية، بينما يبقى الجدل قائماً حول قدرة بلازما المتعافين على القضاء على الوباء، وخاصة بعدما ساهمت في علاج الحالات الحرجة في أكثر من دولة حول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن جامعة كنتاكي بدورها تقيم العديد من التجارب السريرية لمحاولة التوصل إلى لقاح مضاد في أسرع وقت، علماً بأن الجامعة سوف تتوسع خلال المرحلة القادمة في تجاربها بشكل أكبر مما كان عليه الوضع في الفترة الماضية.