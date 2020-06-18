واحذر البصل.. لمصاب “كورونا” اذهب فورًا للمستشفى حال ظهور هذا العرض

قال استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، الدكتور أمجد الحداد، إن حالات مصابي كورونا التي يمكنها العلاج بالعزل في المنزل هم فقط الذين يعانون من الأعراض الضعيفة والمتوسطة والتي لا يشملها عرض ضيق التنفس.

وأضاف في حالة الشعور بضيق التنفس ونقص الأكسجين يجب التوجه فوراً للمستشفى لأخذ جلسات تنفسية وجلسات استنشاق البخار.

ونبه أنه لا يمكن المجازفة بعمل جلسات البخار بالمنزل، ولا يمكن عمل جلسات استنشاق للبخار في المنزل لأن ذلك قد يؤدي إلى الاختناق ونقص الأكسجين ونتائج سلبية.

ولفت “الحداد” إلى أن شائعة استنشاق البصل لمرضى كورونا لا أساس لها من الصحة، بل يعمل البصل على تهيج الجهاز التنفسي وزيادة ضيق التنفس والأزمة، لأن البصل مادة ذو رائحة مثيرة.

وقال إن تناول البصل والثوم لا يعالج أي منهما فيروس كورونا، وإنما هم مضادات للأكسدة تعمل على تقوية الجهاز المناعي.