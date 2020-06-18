هل يقي فيتامين “د” من الإصابة بفيروس كورونا؟

مازالت الأجهزة الصحية البريطانية تجري العديد من الأبحاث بشأن جدوى فيتامين “د” في التصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث تبحث الأجهزة الصحية في بريطانيا عن أدلة جديدة توصي بأن يتم إعطاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد جرعات من فيتامين “د”، من أجل تقليل احتمالية الإصابة بالفيروس تبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها “الجارديان” البريطانية.

السلطات الصحية ببريطانيا تبحث عن أدلة عن جدوى فيتامين “د” ضد كورونا

يقود أستاذ أمراض الجهاز التنفسي بجامعة كوين ماري بلندن أدريان مارتينو، فريقاً من الباحثين في محاولة منهم للتعرف على الأسباب التي قد تزيد من احتمالية الإصابة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، ويركز هو وفريقه البحثي على نقص فيتامين “د”، الذي يعد أحد الأسباب الأساسية المؤدية لهذا.

كما أوضحت الصحيفة البريطانية “الجارديان” نقلاً عن أدريان مارتينو قوله بأن، “فيتامين د قد يكون العلاج الأمثل لمساعدة الجسم على التعامل مع عدوى الجهاز التنفسي”.

وأضاف، “أن فيتامين “د”، يدعم قدرة خلايا الجسم في مقاومة وقتل الفيروسات، وفي الوقت نفسه يحد الفيتامين من الالتهابات الخطرة الناجمة عن هذا، وهي إحدى المشاكل الرئيسية في التصدي لفيروس كوفيد 19”.

دراسات علمية توضح أهمية فيتامين “د” في تعزيز قوة الجهاز المناعي

وقد أوضحت العديد من الدراسات السابقة التي أوضحت إلى أن استخدام فيتامين “د” باعتباره أنه من المكملات الغذائية الآمنة، ويقي من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، بالإضافة إلى أنه يؤدي لزيادة نسبة الميلانين، التي تعمل على تحدد لون الجلد، وتحديد لون الشعر والعينين والجلد الذي يساعد على تخليق فيتامين “د” في الجسم في الدول التي توجد بها معدلات منخفضة من أشعة الشمس بحسب الدراسات العلمية.

وقد توصلت دراسات العلمية السابقة إلى أن قلة التعرض لأشعة الشمس، بالإضافة لقلة نسبة فيتامين “د”، قد تؤدي لضعف الجهاز المناعي للإنسان، ويعمل فيتامين “د” على تقوية قوة الجهاز المناعي في الجسم، وتحسين الحالة المزاجية، بالإضافة إلى الوقاية من الاكتئاب، والحماية من الإصابة بهشاشة العظام، والإصابة بمرض السكري والإصابة بالسرطان.

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