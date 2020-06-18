دراسة تكشف مفاجأة… هذا ما يحدث لمرضى كورونا عند الاستلقاء على بطونهم

كشفت دراسة طبية صدرت حديثاً بأن استلقاء مرضى كورونا على المعدة لمدة زمنية تصل إلى ساعة واحدة تعمل على تحسن مستويات الأكسجين بنسبة كبيرة بالنسبة للأشخاص المصابين فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

حيث وجد القائمون على الدراسة أن الاستلقاء على المعدة قد ساعد بعض من المرضى المصابين بفيروس كورونا بزيادة متواضعة بمستويات تشبع الأكسجين، حيث ارتفع بنسبة تتراوح ما بين 90% إلى 100%، بحسب التصريحات في موقع “روسيا اليوم”.

أعلن الفريق الطبي من جامعة كولومبيا بنيويورك، إن وضعية الاستلقاء على المعدة تقلل من خطر إمكانية إدخال أنبوب بلاستيكي داخل القصبة الهوائية للشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” للحفاظ على المجاري التنفسية مفتوحة “أو ما يعرف بـ التنبيب”، أو أن يتم وضع الشخص المصاب بوحدة العناية المركزة.

كما توصل الأطباء أن وضع مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في وضعية الاستلقاء على بطونهم، يمكن أن يساعدهم في العمل على زيادة نسبة الأكسجين الداخلة إلى الرئة، حيث أن الاستلقاء على المعدة يعمل على تسهيل وصول الأكسجين إلى الرئتين، بينما يؤدي الاستلقاء على الظهر لضغط أجزاء من الرئتين، ما يجعل هناك صعوبة أكبر في عملية التنفس.

وقد تم نشر تلك الدراسة الطبية في “JAMA Internal Medicine”، حيث درس الفريق ما يقرب من 29 شخصاًَ مريضاً، تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وقد ووافق منهم 25 مريضاً على أن يتم تغيير وضعهم للاستلقاء على البطن، بينما تم تنبيب المرضى الـ 4 الذين قد رفضوا تلك الوضعية.

وبعد مرور ساعة تقريباً على استلقاء الأشخاص المرضى موضع الدراسة على بطونهم، رأى ما يقرب من 19 شخصاً منهم أن مستويات تشبع الأكسجين الخاصة بهم “SpO2″، تزداد إلى نسبة 95% أو أكثر، وكان نطاق التحسن في “SpO2″، ما بين 1% أو 34%.

ومن بين المرضى الـ 6 الذين كانت لديهم مستويات أكسجين أقل من نسبة 95% بعد الساعة الأولى، احتاج 5 منهم إلى التنبيب.

وكان الفرق بين معدلات التنبيب بين المرضى الذين لديهم “SpO2” أعلى من نسبة 95% وأقل من نسبة 95%، بعد ساعة واحدة من وضعهم على بطونهم، بنسبة 46%. ومن بين 12 شخصاً مريضاً احتاجوا إلى التنبيب، وقد توفي 3 في وقت لاحق بوحدة العناية المركزة في المستشفى.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن من بين المرضى الـ 13، الذين لم يتم تنبيبهم، فقد خرج 9 منهم بينما ظل 4 منهم في المستشفى، وكتب المعدون لتلك الدراسة، “هناك حاجة إلى إجراء المزيد من التجارب السريرية بشكل عشوائي ليتم تحديد ما إذا كان الأكسجين المحسن بعد استخدام وضعية الاستلقاء على البطن ، يحسن فرص البقاء على قيد الحياة”.

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