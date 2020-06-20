تناول الفول والطعمية بشكل يومي يسبب لك أضراراً هائلة .. تعرف عليها

حرص الدكتور سيد حماد استشاري التغذية المعروف في المعهد القومي للتغذية على الكشف اليوم عن الأضرار الهائلة التي تصيب الإنسان وتحديداً المواطن المصري، وذلك يرجع إلى تناوله الفول والطعمية بكثرة على وجبة الإفطار بشكل يومي طوال أيام الأسبوع بدون أي انقطاع أو تنوع على الإطلاق.

ولا يخفى على أحد مطلقاً مدى حب الشعب المصري على وجه الخصوص لتناول الفول والطعمية على وجبة الإفطار، حيث تقتصر وجبة الإفطار بالنسبة إلى العديد من المواطنين على هذه الأنواع فقط لا غير بدون إضافة أنواع أخرى مثل البيض أو الجبن على سبيل المثال.

ومن المؤكد أن تناول هذه الأطعمة بدرجة معقولة لا يعتبر أمراً خطيراً في حالة تناوله مرتين فقط في الأسبوع، إلا أن الإكثار من تناوله يؤدي إلى الإصابة بأضرار لا حصر لها وربما أمراض خطيرة، لذا وجب الكشف عن هذه الأضرار خلال السطور التالية بهدف توعية المصريين.

ويجد البعض صعوبة شديدة في عدم تناول الفول والطعمية في صباح كل يوم قبل الذهاب إلى العمل، ولكن من الممكن أن يغير الجميع رأيه بعد التعرف على الأضرار التي حددها الدكتور سيد حماد، حيث تتمثل هذه الأضرار على النحو التالي: