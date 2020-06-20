تناول الفول والطعمية بشكل يومي يسبب لك أضراراً هائلة .. تعرف عليها
حرص الدكتور سيد حماد استشاري التغذية المعروف في المعهد القومي للتغذية على الكشف اليوم عن الأضرار الهائلة التي تصيب الإنسان وتحديداً المواطن المصري، وذلك يرجع إلى تناوله الفول والطعمية بكثرة على وجبة الإفطار بشكل يومي طوال أيام الأسبوع بدون أي انقطاع أو تنوع على الإطلاق.
ولا يخفى على أحد مطلقاً مدى حب الشعب المصري على وجه الخصوص لتناول الفول والطعمية على وجبة الإفطار، حيث تقتصر وجبة الإفطار بالنسبة إلى العديد من المواطنين على هذه الأنواع فقط لا غير بدون إضافة أنواع أخرى مثل البيض أو الجبن على سبيل المثال.
ومن المؤكد أن تناول هذه الأطعمة بدرجة معقولة لا يعتبر أمراً خطيراً في حالة تناوله مرتين فقط في الأسبوع، إلا أن الإكثار من تناوله يؤدي إلى الإصابة بأضرار لا حصر لها وربما أمراض خطيرة، لذا وجب الكشف عن هذه الأضرار خلال السطور التالية بهدف توعية المصريين.
ويجد البعض صعوبة شديدة في عدم تناول الفول والطعمية في صباح كل يوم قبل الذهاب إلى العمل، ولكن من الممكن أن يغير الجميع رأيه بعد التعرف على الأضرار التي حددها الدكتور سيد حماد، حيث تتمثل هذه الأضرار على النحو التالي:
- الفول والطعمية يحتوي كلاهما على نسب عالية من مركب البيورين، ويؤدي تناولهما بصفة يومية على مدار الأسبوع إلى ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، مما ينتج عنه مباشرة إصابة الإنسان بالنقرس.
- الفول والطعمية لا يفيدان الجسم بأي حال من الأحوال إن تناول كلاهما كل يوم بدون مصادر غذائية أخرى، حيث لابد من التنوع دائماً في وجبة الإفطار من أجل مد الجسم بالمعادن إضافة إلى الفيتامينات اللازمة.
- يحتاج الجهاز الهضمي إلى بذل مجهودات كبيرة جداً من أجل هضم الفول بسبب قشوره، علماً بأن ذلك يتسبب مباشرة لك بالانتفاخ إضافة إلى عسر الهضم.
- الإصابة بحصوات الكلى تكون أيضاً محتملة بنسبة كبيرة للغاية وتحديداً حصوات حمض اليوريك أسيد.
- تناول الطعمية وحدها يومياً يؤدي إلى زيادة نسبة السعرات الحرارية في جسم الإنسان، بسبب تشبعها بالزيت أثناء عملية القلي مما ينتج عنه مباشرة زيادة كبيرة في وزنك.
- حدوث اضطرابات كبيرة في القولون العصبي.
- الطعمية التي يتم شراؤها من المطاعم من الوارد أن تحتوي على مواد سامة مسرطنة يطلق عليها اسم “هيدروكربونية”، والتي تكون ناتجة عن استعمال الزيت لقلي كميات كبيرة من الطعمية في درجات حرارة عالية، مما يؤثر بشكل سلبي للغاية على صحة الإنسان وإصابته بالأمراض الخطيرة وأيضاً نقص المناعة لديه، لذا من الأفضل إعداد الطعمية في المنزل لضمان جودتها.