وزارة الصحة تنصح بتناول بعض أنواع الفواكه والخضروات يومياً للوقاية من كورونا

حرصت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد على توجيه بعض النصائح الهامة للغاية لكافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص أنواع الفواكه والخضروات التي يجب تناولها بصفة يومية في هذه الظروف العصيبة من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان خلال منشور لها كتبته اليوم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تناول بعض أنواع الفواكه والخضروات على وجه التحديد يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان مما يجعله قادراً على التصدي للفيروس المستجد.

يذكر أن جهاز المناعة يعتبر هو السلاح الوحيد حالياً الذي يمتلكه الإنسان من أجل مقاومة ذلك الوباء المنتشر منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، وذلك لحين اكتشاف العلاج المناسب أو حتى اللقاح الذي من شأنه أن يضع حداً لهذه الأزمة الخانقة التي يعيشها العالم بأكمله.

وإليكم الآن أنواع الفواكه والخضروات التي طالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة تناولها بصفة يومية:

الفواكه، البرتقال / الفراولة / الجوافة / الكيوي / اليوسفي / الليمون مع العلم بأن جميع هذه الفواكه غنية بفيتامين “ج”.

الخضروات، فلفل الألوان / الطماطم / الفلفل الرومي / بطاطا / الجزر / قرع العسل مع العلم بأن جميع هذه الخضروات غنية بفيتامين “أ”.

وتحاول وزارة الصحة والسكان دائماً أن توجه مثل هذه النصائح لكافة مواطني الشعب المصري، من أجل محاولة تقليص أعداد المصابين الجدد بأي وسيلة ممكنة مما سوف يساهم بدوره في السيطرة على انتشار الوباء قبل اكتشاف العلاج.

ومن المؤكد أن تناول هذه الأنواع من الخضروات والفواكه يومياً لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، حيث تعتبر هذه التدابير الاحترازية بمثابة السلاح الأقوى لمنع دخول الفيروس داخل جسم الإنسان من الأساس، علماً بأن الفيروس من الوارد أن يدخل إلى الجسم بدون أن يصيب الإنسان بضرر في حالة كانت مناعته قوية ولكنه سوف ينقل العدوى مباشرة إلى غيره.

وبناءً على ذلك، لابد من الالتزام بكافة الإجراءات مثل غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.