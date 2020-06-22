تعرف على أبرز اللقاحات الطبية المتوقع مساهمتها في القضاء على كورونا
يتواصل العمل الجاد من جانب العلماء والباحثين على مدار الساعة بصفة يومية في محاولة منهم لاكتشاف إما العلاج أو اللقاح المناسب القادر على القضاء نهائياً على فيروس كورونا المستجد، علماً بأن منظمة الصحة العالمية سبق وأن أكدت في أكثر من مناسبة سابقة عدم قدرة أي مؤسسة طبية حتى هذه اللحظة على التوصل إلى نتيجة نهائية لحل هذه المعضلة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهى عصام مستشارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتخصصة في الأبحاث خلال تصريحات لها في صباح اليوم الإثنين عبر شاشة قناة “مصر الأولى”، أن العالم به حالياً 11 لقاحاً طبياً لا يزال يتم اختبارهم من أجل مساهمة أي منهم في القضاء على الفيروس المستجد.
وأشارت أيضاً إلى أن معظم هذه اللقاحات الطبية لا تزال في المرحلة الأولى من الاختبار، إلا أن اللقاح الأبرز حتى الآن هو لقاح أكسفورد التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية، حيث من المتوقع بنسبة كبيرة أن يكون ذلك اللقاح جاهزاً ويتم طرحه في الأسواق بحلول شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020.
وإليكم الآن تفاصيل اللقاحات الطبية ال11 التي يختبرها العلماء حالياً لمحاولة القضاء على وباء كورونا:
- لقاح أكسفورد / هو أبرز لقاح يتم تجربته في الوقت الحالي بعدما وصل إلى المرحلة الثالثة في التجارب، حيث بات جاهزاً بنسبة 80% على أن يتم تحديد مدى سلامته في هذه المرحلة، علماً بأن عدد من الدول الأوروبية قد اتفقت مؤخراً مع جامعة أكسفورد على الحصول على 400 مليون جرعة من ذلك اللقاح فور إنتاجه، فيما قررت إحدى الشركات البريطانية الطبية إنتاج 2 مليار جرعة منه بعد نجاح التجارب مباشرة الفترة القادمة.
- لقاح كيورفاك / هو اللقاح الذي تعمل شركة كيورفاك الألمانية على تطويره في الفترة الماضية، ومن المتوقع نجاح ذلك اللقاح بنسبة كبيرة إلا أنه يكون متوفراً في الأسواق قبل منتصف العام المقبل 2021.
- لقاح امبيريال كوليدج / هو لقاح بريطاني بدأ العلماء هناك في تطويره، كما تطوع 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عاماً من أجل تجربة ذلك اللقاح، على أن يحصلوا على الجرعات في الأسابيع القادمة.
- لقاح موديرنا / هو اللقاح الذي تحاول شركة موديرنا الأمريكية أن تقوم بتطويره وإنتاجه بالتعاون مع جامعة كامبريدج، ولا يزال في المرحلة الثانية من التجارب حتى الآن، علماً بأن طرحه في الأسواق لن يتم إلا في حالة الحصول على موافقة الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
- لقاح إسرائيلي / هو اللقاح الذي يحاول المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية أن يقوم بتطويره، حيث أكد المعهد أن ذلك اللقاح كان ناجحاً بنسبة 100% على القوارض، على أن يكون جاهزاً لكي يتم منحه إلى البشر في منتصف العام القادم 2021.
- لقاح mmr / هو اللقاح الأمريكي الذي يتم استخدامه ضد الحصبة والنكاف، واقترح بعض العلماء هناك تجربته في ظل اعتقادهم أنه لديه القدرة على توفير الحماية أيضاً ضد فيروس كورونا.
- لقاح cansino / هو اللقاح الذي يعمل الجيش الصيني على تطويره على مدار الأشهر الماضية، وقاموا باستخدام أحد الفيروسات المتحورة حتى يتم تصميمه وراثياً ولا يزال قيد التجارب حتى الآن.
- لقاح BionTech SE / هو اللقاح الذي تحاول إحدى الشركات الألمانية تطويره بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، علماً بأنه لا يزال قيد التجارب ولكن من المتوقع أن يكون جاهزاً ويتم طرحه في الأسواق مع نهاية العام الحالي 2020.
- لقاح سينوفاك / هو اللقاح الذي تقوم إحدى شركات التكنولوجيا الصينية بتطويره، ووصل حالياً إلى المرحلة الثانية من التجارب بمشاركة حوالي ألف متطوع، علماً بأن العلماء في الصين أكدوا نجاح ذلك اللقاح بنسبة 99% حتى الآن قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب.
- لقاح مجموعة الصين الوطنية / هو اللقاح الذي تسعى مجموعة الصين الوطنية لتطويره بالتعاون مع معهد بكين للمنتجات البيولوجية، ووصل التجارب على ذلك اللقاح إلى المرحلة الثالثة حالياً، علماً بأن مجموعة الصين أكدت قدرتها على إنتاج أكثر من 120 مليون جرعة بشكل سنوي في حالة التأكد من نجاح التجارب بنسبة 100%.
- لقاح جونسون / هو اللقاح الذي تحاول شركة جونسون آند جونسون أن تقوم بتطويره، وبدأت التجارب الفعلية على ذلك اللقاح منذ وقت قريب على أن يكون جاهزاً ويتم إنتاج أكثر من مليار جرعة منه مع نهاية العام المقبل 2021.