تعرف على أبرز اللقاحات الطبية المتوقع مساهمتها في القضاء على كورونا

يتواصل العمل الجاد من جانب العلماء والباحثين على مدار الساعة بصفة يومية في محاولة منهم لاكتشاف إما العلاج أو اللقاح المناسب القادر على القضاء نهائياً على فيروس كورونا المستجد، علماً بأن منظمة الصحة العالمية سبق وأن أكدت في أكثر من مناسبة سابقة عدم قدرة أي مؤسسة طبية حتى هذه اللحظة على التوصل إلى نتيجة نهائية لحل هذه المعضلة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهى عصام مستشارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتخصصة في الأبحاث خلال تصريحات لها في صباح اليوم الإثنين عبر شاشة قناة “مصر الأولى”، أن العالم به حالياً 11 لقاحاً طبياً لا يزال يتم اختبارهم من أجل مساهمة أي منهم في القضاء على الفيروس المستجد.

وأشارت أيضاً إلى أن معظم هذه اللقاحات الطبية لا تزال في المرحلة الأولى من الاختبار، إلا أن اللقاح الأبرز حتى الآن هو لقاح أكسفورد التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية، حيث من المتوقع بنسبة كبيرة أن يكون ذلك اللقاح جاهزاً ويتم طرحه في الأسواق بحلول شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020.

وإليكم الآن تفاصيل اللقاحات الطبية ال11 التي يختبرها العلماء حالياً لمحاولة القضاء على وباء كورونا: