باحثون سعوديون يكتشفون “مادة نباتية” تقضي على “كورونا”

توصل فريق من الباحثين بجامعة أم القرى، من استخلاص مادة نباتية غير ضارة للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وتستخدم هذه المادة لتطهير الأسطح والأجسام الصلبة والأرضيات من الفيروسات والميكروبات الممرضة خلال 30 ثانية، وفقًا لصحيفة “أنحاء” السعودية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الدراسة التي أعدها فريق الباحثين، أثبتت قدرة فعالية المادة النباتية المستخلصة في القضاء على فيروس كورونا والفيروسات المشابهة بمعدل سُميِّة (صفر) على الخلايا من عينة الدراسة، وأثبت المشروع البحثي بأن المادة آمنة وغير ضارة وليس لها أي تأثيرات جانبية على الخلايا الحية.

وأوضح رئيس الفريق البحثي، سامي أشقر، أنه جرى إيداع طلب براءة اختراع بتسجيل المادة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وقال إن المادة النباتية المستخلصة أثبتت قدرتها في الحد من انتشار الفيروسات، والبكتيريا المستعصية أو ما يعرف بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، المسبب الأول لعدوى المستشفيات القاتلة مثل بكتيريا (CRPA) أو (MRSA).