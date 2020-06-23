مفاجأة سارة.. مصر تبدأ تصنيع أسرع دواء لعلاج “كورونا”

في مفاجأة سارة لمرضى “كوفيد _ 19″، أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية في مصر “راميدا”، اليوم، بدء تصنيع دواء “أنفيزيرام” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر “أنفيزيرام”، الدواء المثيل لعلاج “أفيجان” الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى كورونا ويحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير”.

كما حصلت شركة “راميدا” في وقت سابق على موافقة وزارة الصحة المصرية لتصنيع عقار “ريمديسيفير”، وهو الدواء المستخدم في علاج المرضى في الولايات المتحدة.

وكانت التجارب السريرية، أثبتت نجاح عقار “أنفيزيرام” في السيطرة على الفيروس، خلال فترة بين 4 و6 أيام من استخدامه، وهو على ما يبدو أسرع دواء لعلاج المرضى مقارنة بأدوية أخرى مثل “ريمديسيفير” الذي قلل فترة العلاج من 15 إلى 11 يومًا.

وأوضحت الشركة أن دواء “أنفيزيرام” سيخصص إنتاجه بالكامل للسوق المصري والتصدير إلى الدول الشقيقة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وصرح عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة “راميدا”، بأن الشركة “تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في سبيل خدمة المصريين خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم”.

يذكر أن إجمالي مصابي فيروس كورونا في مصر، حتى أمس الإثنين، بلغ 56809 حالة، من بينهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، مقابل 2278 وفاة.