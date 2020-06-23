متى يتوجه مرضى “كورونا” من العلاج في المنزل إلى المستشفى؟

متى يتوجه مرضى “كورونا” من العلاج في المنزل إلى المستشفى؟

تعتمد وزارة الصحة “بروتوكول” لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا الخفيفة والمتوسطة من خلال المنزل، تحت إشراف طبي، كي يقتصر استقبال المستشفيات على الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وفي هذا السياق يلزم معرفة ما الذي يمثل خطورة على صحة المتعافين في المنزل، وما هي الأعراض التي يستوجب حينها التوجه للمستشفى.

قال استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، أمجد الحداد، إن ضيق التنفس يعتبر مؤشرًا خطيرًا على أن وضع المريض غير مستقر، وحينها يجب الذهاب للمستشفى فورًا؛ لقياس نسبة الأكسجين وإجراء الرعاية الطبية الضرورية.

وحذر من عدم الذهاب للمستشفى عند الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم، ما ينتج عنه حدوث مضاعفات للمريض.

ولفت “الحداد” إلى أنه لا يوجد أي أدوية يمكن تناولها أو إسعافات يمكن إجراؤها في المنزل حال الشعور بضيق التنفس.

وأوضح أن هناك مجموعة من أعراض كورونا مكن علاجها في المنزل، وهي:

– فقدان الشهية.

– الكحة.

– الإسهال.

– الإرهاق.

– الصداع.

– التهاب الحلق.

– الحمى.

-السعال.