العالم يقترب من الانتصار على كورونا بسبب 3 لقاحات طبية .. تعرف عليها
بات العالم بأكمله قريباً للغاية من الانتصار والقضاء نهائياً على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب 3 لقاحات طبية أصبحت على مشارف الوصول إلى نسبة 100% من الجاهزية بعد وصولها سوياً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية، مما يجعل طرحها في الأسواق خلال الأشهر القليلة القادمة بمثابة الأمر المؤكد وليس المتوقع.
ويعمل عدد هائل من العلماء والباحثين من كافة أنحاء العالم على مدار الأشهر الماضية على تطوير عدد كبير من اللقاحات الطبية، على أمل أن يساهم أحد هذه اللقاحات في القضاء تماماً على الفيروس المستجد لحين اكتشاف العلاج الفعال في نهاية المطاف.
ووصل عدد اللقاحات الطبية التي دخلت مرحلة التجارب السريرية وأظهرت نجاحاً مبهراً في الفترة الماضية إلى 11 لقاح، ولكن 3 منها فقط تمكن من الوصول إلى المرحلة الثالثة أي الأخيرة من التجارب بعد نجاح كبير في المرحلتين الأولى والثانية.
وهو ما يعني أن هذه اللقاحات سوف تكون متوفرة في الأسواق بنسبة كبيرة خلال مطلع شهر سبتمبر المقبل كحد أقصى، وخاصة بعد وصولها على الموافقات اللازمة من جانب المؤسسات الصحية التابعة لكل دولة إضافة إلى موافقة منظمة الصحة العالمية في المقام الأول.
وإليكم الآن كل المعلومات اللازمة عن اللقاحات الطبية الثلاثة التي وصلت إلى المرحلة الأخيرة من التجارب:
- لقاح أكسفورد / لا يزال ذلك اللقاح الذي تعمل جامعة أكسفورد البريطانية على تطويره منذ مدة هو الأبرز على الإطلاق بين جميع اللقاحات التي يتم تطويرها حالياً، ويكفي الإشارة فقط إلى المجهودات الكبيرة من طرف عدة دول أوروبية كبرى مثل هولندا وإيطاليا إضافة إلى فرنسا من أجل الحصول على جرعات كبيرة من ذلك اللقاح، علماً بأن إحدى الشركات الطبية في قارة أوروبا تستعد لإنتاج أكثر من 400 مليون جرعة منه في الأشهر القادمة.
- لقاح ووهان / هو اللقاح الصيني الذي يعمل على تطويره معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، وقد أثبت نجاحاً بارزاً للغاية في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، وفي حالة نجاح اللقاح في المرحلة الأخيرة من التجارب سوف تبدأ الشركات الصينية على الفور في إنتاج جرعات كبيرة منه في الفترة القادمة.
- لقاح روسي / هو اللقاح الذي تعمل إحدى مراكز الأوبئة الروسية على تطويره بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، ومن المقرر أن تظهر نتائج المرحلة الأخيرة من التجارب على ذلك اللقاح في نهاية شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020، وفي حالة نجاح التجارب سوف تبدأ روسيا مباشرة في إنتاجه بكميات كبيرة.