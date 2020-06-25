15 نصيحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من كورونا

يرى الأطباء أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والقلب والسكري، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لذا وجب عليهم أن يكونوا أشد حرصًا على اتباع الإجراءات الوقائية ضد هذا الوباء.

وقدّم استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، الدكتور أمجد الحداد، عدة نصائح لتلك الفئة من الناس للوقاية من كورونا، على النحو التالي:

– الالتزام بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

– تجنب الاتصال الوثيق بالآخرين، يجب وضع مسافة تقرب من 2 متر.

– تجنب لمس العينين والأنف، والفم بأيدي غير نظيفة ومعقمة.

– استخدام المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم، أثناء العطس أو السعال.

– الحرص على ارتداء الكمامة مع أفراد عائلتهم داخل المنزل.

– غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

– استخدام معقم لليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، من خلال فرك اليدين والأصابع جيدا.

– ضرورة الإكثار من تناول السوائل.

– الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

– لا بد من تناول طبق سلطة يوميا.

– تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

– تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميا، مثل الترابيزات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف ولوحات المفاتيح والمراحيض والحنفيات.

– يجب إلقاء الكمامات والقفازات المستخدمة فورا في سلة المهملات بعد استخدامها.

– إذا اضطرت للخروج من المنزل للضرورة القصوى، لا بد من ارتداء الكمامة والجوانتي وتنفيذ التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

– إذا كنت مصابا بفيروس كورونا، وظهرت عليهم أي مشاكل في التنفس، أو عند ارتفاع درجة الحرارة لـ 39 درجة مئوية، لا بد من التوجه للمستشفى فورا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2450 حالة وفاة.