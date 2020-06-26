وزارة الصحة والسكان تكشف عن أهم النصائح الغذائية لمرضى الضغط

حرصت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة على نشر بعض النصائح الغذائية الهامة للغاية التي يجب اتباعها من جانب مرضى الضغط، حتى يحاولوا تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يستهدف بالدرجة الأولى أصحاب الأمراض المزمنة بسبب ضعف الجهاز المناعي الخاص بهم.

وقامت وزارة الصحة والسكان بنشر هذه النصائح عبر مختلف حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت، وجاءت هذه النصائح على النحو التالي:

ابتعد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح. الخضار والفواكه الطازجة تحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر هام للتحكم في ارتفاع ضغط الدم. تناول الخضروات الطازجة مع كل وجبة رئيسية وثمرة فاكهة بين الوجبات لضبط الضغط. المشي الخفيف لمدة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم. احرص على شرب الماء وخاصة في الصيف، لأن الجفاف بسبب عدم شرب الماء يعرضك لزيادة لزوجة الدم والجلطات. يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم إلى شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء. الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية غامقة اللون من مسببات ارتفاع ضغط الدم. مشروب العرقسوس يرفع ضغط الدم.

وتحاول وزارة الصحة والسكان بصفة يومية نشر العديد من النصائح الهامة لكافة مواطني الشعب المصري في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية مثلما هو حال كل دول العالم الأخرى نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أثبتت كل الإحصائيات حتى هذه اللحظة أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض القلب المختلفة هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس المستجد، مع الوضع في الاعتبار أن ذلك الأمر لا يقتصر على مصر فقط بل يشمل مختلف دول العالم بدون أدنى شك.

ولا تزال أعداد مصابي وباء كورونا في تزايد مستمر سواء داخل مصر أو حتى خارجها، علماً بأن العالم بأكمله لا يزال عاجزاً عن اكتشاف أي علاج أو حتى لقاح قادر على القضاء على ذلك المرض مما يجعل انتشاره بين الناس أمراً بسيطاً للغاية في نهاية المطاف.