مصدر بوزارة الصحة يعلن نتائج تجارب علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين

أعلن مصدر مُطلع بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية المختصة في مكافحة فيروس كورونا المستجد قد شارفت على الانتهاء من الدراسة التي تُجريها على استخدام بلازما المتعافين من كورونا في علاج الحالات الشديدة داخل المستشفيات المصرية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، السبت، إن سبب تأخير الكشف عن النتائج هو تجهيزها للنشر في دورية علمية كبرى ومتخصصة، وقد تم عرض النتائج على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن “النتائج جيدة للغاية”.

وفي وقت سابق قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون البحوث:

إن الوزارة انتهت من التجارب على المرضى وفي مرحلة التحليل الإحصائي، ولدينا مجموعات في التجرية: شديدة الخطورة، والحرجة، والنتائج جيدة في الحالات قبل دخولها مرحلة التنفس الصناعي مع الحصول على نسبة وعدد معين من الأجسام المضادة.

وقد قامت وزارة الصحة في منتصف أبريل الماضي من العام الجاري، بإجراء تجاربها على استخدام بلازما المتعافين من مرض فيروس كورونا في علاج الحالات الحرجة داخل مستشفيات العزل الصحية المصرية.