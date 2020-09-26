الصحة والطب

مفاجأة جديدة حول مرضى كورونا .. وتحذيرات من أول لقاح للفيروس

أحمد نجيبمنذ 27 دقيقة
دقيقة واحدة
فيروس كورونا
فيروس كورونا

وفق دراسة جديدة نُشرت في مجلة Science فهناك نسبة كبيرة من مرضى فيروس كورونا المستجد يعانون من عيوب وراثية أو مناعية تضعف قدراتهم في مكافحة فيروس كورونا.

ووفق وصف  Covid Human Genetic Effort، “وهو اتحاد دولي يهدف إلى اكتشاف العيوب الخلقية في المناعة الكامنة وراء الأشكال الشديدة من كورونا”

هناك خللين في مرضى كورونا المصابين بحالات خطيرة تمنعهم من صنع جزيء مناعي في الخطوط الأمامية يسمى إنترفيرون نوع 1، وهو عبارة عن 17 بروتينا تنتجها الخلايا المصابة من أجل المساعدة في وقف انتشار كل ما يصيبها.

وقد أعلن Covid Human Genetic Effort:

أن أكثر من 10% من الذين يصابون بـ”كوفيد-19″ الحاد لديهم أجسام مضادة مضللة تهاجم جهاز المناعة بدلا من الفيروس المسبب للمرض، وفق ما نقل “روسيا اليوم”.

وفي سياق آخر حذر علماء بريطانيا من أن أول لقاح منتظر سيتم إنتاجه لمحاربة فيروس كورونا، لن يكون فعالا بنسبة 100%، ومن غير المرجح أن يمنع الناس من الإصابة بالمرض.

حيث أوضح العديد من الخبراء إن اللقاح قد يقلل فقط من أعراض الناس الخطيرة، وسيكون فعالًا بشكل جزئي، مشددين على الحاجة إلى توخي الحذر عندما يتم العثور على اللقاح وطرحه للبشر.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
أحمد نجيبمنذ 27 دقيقة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة المتعافين من كورونا في خطر… دول أوربية تعلن عن عودة كورونا للمتعافين منه

المتعافين من كورونا في خطر… دول أوربية تعلن عن عودة كورونا للمتعافين منه

25 أغسطس، 2020
صورة وزارة الصحة تعلن نتائج علاج فيروس كورونا ببلازما الدم الأسبوع المقبل

وزارة الصحة تعلن نتائج علاج فيروس كورونا ببلازما الدم الأسبوع المقبل

24 أغسطس، 2020
صورة كيف تميز بين فيروس كورونا والانفلونزا في المنزل

كيف تميز بين فيروس كورونا والانفلونزا في المنزل

20 أغسطس، 2020
صورة 3 مفاجآت جديدة عن كورونا بعد 8 أشهر من ظهوره

3 مفاجآت جديدة عن كورونا بعد 8 أشهر من ظهوره

8 أغسطس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى