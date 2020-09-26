مفاجأة جديدة حول مرضى كورونا .. وتحذيرات من أول لقاح للفيروس

وفق دراسة جديدة نُشرت في مجلة Science فهناك نسبة كبيرة من مرضى فيروس كورونا المستجد يعانون من عيوب وراثية أو مناعية تضعف قدراتهم في مكافحة فيروس كورونا.

ووفق وصف Covid Human Genetic Effort، “وهو اتحاد دولي يهدف إلى اكتشاف العيوب الخلقية في المناعة الكامنة وراء الأشكال الشديدة من كورونا”

هناك خللين في مرضى كورونا المصابين بحالات خطيرة تمنعهم من صنع جزيء مناعي في الخطوط الأمامية يسمى إنترفيرون نوع 1، وهو عبارة عن 17 بروتينا تنتجها الخلايا المصابة من أجل المساعدة في وقف انتشار كل ما يصيبها.

وقد أعلن Covid Human Genetic Effort:

أن أكثر من 10% من الذين يصابون بـ”كوفيد-19″ الحاد لديهم أجسام مضادة مضللة تهاجم جهاز المناعة بدلا من الفيروس المسبب للمرض، وفق ما نقل “روسيا اليوم”.

وفي سياق آخر حذر علماء بريطانيا من أن أول لقاح منتظر سيتم إنتاجه لمحاربة فيروس كورونا، لن يكون فعالا بنسبة 100%، ومن غير المرجح أن يمنع الناس من الإصابة بالمرض.

حيث أوضح العديد من الخبراء إن اللقاح قد يقلل فقط من أعراض الناس الخطيرة، وسيكون فعالًا بشكل جزئي، مشددين على الحاجة إلى توخي الحذر عندما يتم العثور على اللقاح وطرحه للبشر.