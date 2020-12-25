الصحة العالمية تكشف عن مدى تحور سلالة كورونا الجديدة وتأثيرها على فعالية اللقاحات

بعد الكثير من الأحاديث حول اللقاحات الجديدة، كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تقييماتها لمدى فعالية اللقاحات المضاد لفيروس كورونا في التعامل مع الطفرة الجديدة من الوباء التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا.

وقالت ممثلة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حوار مع وكالة “تاس” اليوم الجمعة، إن الفيروس تحور جدا بشكل غير ملموس، ولا تنعكس تغيراته على فعالية وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات التي يجري تطويرها.

وأعلنت السلطات البريطانية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى تشديد مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة التي تعد أكثر صرامة.

وبجانب بريطانيا فإن هناك عدة دول رصدت ظهور السلاسة الجديدة، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وألمانيا وإسرائيل والصين ولبنان واليابان، وظهرت إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.