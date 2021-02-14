معهد روسي يطلق تقنية جديدة للتعامل السريع مع طفرات كورونا

أعلن المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية “جاماليا” إطلاق تقنية جديدة من شأنها تسريع إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في حالة الطفرات السريعة في جينوم الفيروس، وفق لما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

وقال مدير المعهد الذي أنتج لقاح “سبوتنيك V”، ألكسندر غينسبرغ، إن المعهد أطلق التقنية الجديدة في إطار العمل على ابتكار مستحضرات لقاح بسرعة ونجاعة كبيرتين في مواجهة الفيروس وفي حال تغيره وتمحوره بسرعة أكبر.

وصرح كبير المتخصصين في معهد “جاماليا”، فيودور ليسيتسين، في وقت سابق أن أيا من طفرات فيروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن لم تؤثر على فعالية اللقاحات الحالية.