احذر مخاطر تناول بذور التفاح.. قد تصل إلى الوفاة

يحب الكثير من الناس تناول التفاح، لمذاقه المميز بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفوائد الصحية للإنسان، إذ يساعد في تقوية المناعة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، ولكن قد يحدث أضرار منه عند تناول بذوره عن طريق الخطأ، أو تناوله عصيرًا يحتوي على بذور مطحونة، وهذا أمر خاطئ لأنها تحتوي على مركب سام قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

ويحذر الخبراء من تناول بذور التفاح لوجود الأميجدالين بكميات عالية في بذور الفاكهة، ويسبب ضررا كبيرا لأن عند مضغ البذرة، يتلامس الأميجدالين مع إنزيمات الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تحلله ويقوم بإطلاق مادة كيميائية شديدة السمية تسمي “سيانيد الهيدروجين”، وهي مادة سامة وتؤدي إلى الوفاة في غضون دقائق عند تناولها بشكل كبير، وفق موقع “medicalnewstoday”.

وكان العديد من الأشخاص يستخدمون سم هذه البذور على مر التاريخ، لأنه يعمل عن طريق التدخل في إمدادات الأكسجين للخلايا.

ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة للتسمم بالسيانيد مثل:

– القلق المستمر.

– الشعور بالدوخة والارتباك.

– الصداع.

كما يمكن أن يؤدي التسمم الحاد إلى:

– ارتفاع ضغط الدم.

– انخفاض الوعي.

– الغيبوبة.

– قد يصل الأمر إلى الإصابة بالشلل.

وأشار بحث أجري عام 2015، إلى أن المخاطر الصحية الناتجة تعتمد على الكمية التي يتم تناولها، حيث أن الجرام الواحد من بذور التفاح يحتوي على من 1-4 ملجرام الأميجدالين، والذي ينتج عنه 0.06 ملجرام من السيانيد، وهذا يعني أن التسمم الحاد ينتج عن تناول 83 إلى 500 ملجرام من بذور التفاح.

ويوصي الباحثون بتجنب تناول بذور التفاح والتأكد من إزالتها قبل تناول التفاح أو تناوله كعصير، ولتجنب المخاطر الناتجة عنه.