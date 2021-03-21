دواء في كل بيت مصري يعالج كورونا

يبحث الكثيرين عن علاج لفيروس كورونا المستجد أو الحصول على اللقاح الخاص به، ولكن قد يجدونه قريبا منهم دون أن يعرفون، حيث أظهرت نتائج دراسة طبية حديثة، أن تناول حبوب الأسبرين من شأنه أن يحمي رئة المصابين بالفيروس اللعين، فضلًا عن تقليل حاجتهم إلى دخول المستشفى أو وضعهم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة التي أجراها فريق باحثين من جامعة جورج واشنطن، أن الاستعانة بالأسبرين يقلل من احتمالية تفاقم الوضع الصحي للأشخاص المصابين بكورونا، مما يترتب عليه تقليل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وكشفت نتائج الدراسة وذلك وفقًا لعينات المصابين الذي أجري البحث عليهم، في عدة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بين شهري مارس ويوليو 2020، أن تعاطي الأشخاص الذي شملتهم عينة البحث للأسبرين خفض الحاجة إلى الوضع تحت جهاز التنفس الاصطناعي بنسبة 44 %، كما ساعد على تقليل إدخال المرضى إلى وحدات العناية المركزة بنسبة 47 %، وهي نفس النسبة تقريبًا بالنسبة لعدد الوفيات التي ساعدت جرعات الأسبرين المنتظمة على تقليلها.

وقال الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة إن تكون النتائج التي توصلوا إليها بخصوص الأسبرين تعد انفراجه عالمية وخطوة هامة في طريق القضاء على فيروس كورونا المستجد، وذلك نظرا لتوافر الأسبرين بكثرة في معظم دول العالم ورخص ثمنه بالمقارنة مع لقاحات كورونا عالية الثمن.

و كشف الأستاذ المساعد والباحث في طب التخدير والعناية المركزة بجامعة جورج واشنطن، جوناثان شو، أن الدراسة انتبهت إلى دور الأسبرين، عندما رصدت مشكلة تجلط الدم لدى كثيرين من مرضى فيروس كورونا.

وأضاف جوناثان، بحسب موقع «سي إن إن»، أن هذه الملاحظة هي التي جعلت الخبراء يوصون مرضى كورونا بأخذ ما يعرف بأدوية مضادة لتكدس الصفائح الدموية مثل الأسبرين.