تعرف على دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان

دعاء اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك، نقدم لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بوجه عام، وفي مصر والدول العربية بوجه خاص، وجميع المتواجدين زوار موقعنا من حول العالم الإسلامي، أدعية شهر رمضان والتي اشتهر دعائها في هذه الأيام الكريمة لما لها من فضل عظيم على المسلمين.

من خلال متابعتنا المستمرة من موقع “مصر 365″ لكل ما يهم المواطنين في كل مكان، ننشر لكم في هذا المقال دعاء ثاني أيام رمضان، حيث ورد أن هناك بعض الأدعية المستحبة التي كان يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الكريمة من شهر رمضان، وعلى هذا ننشر لكم دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.

Advertisements

جدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك يأتي دائمًا بالخير والبركة والنماء، حيث يكون فرصة جيدة من أجل التقرب إلى الله سبحانه وشكره على جميع نعمه الذي يعيش فيها الإنسان ,أنه أعطاه فرصة جديدة للدخول في هذا الشهر المبارك مرة أخرى.

أدعية شهر رمضان، من أجل أن تزيد البركة ويحل الخير داخل بيوت المسلمين، حيث يتمكن المسلم من التقرب إلى الله عز وجل، ويزيد من حسناته وتبعده عن جهنم في يوم القيامة.

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله :

” اللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَ جَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ “.

ورد عن ثواب هذا الدعاء الذي ذكره الصحابي الجليل ابن عباس عن أشرف الخلق، الرسول صلي الله عليه وسلم:

“مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا” .