دعاء اليوم السابع من رمضان 2020: أدعية شهر رمضان وثوابها

ننشر دعاء اليوم السابع من رمضان 2020، بدأ المسلمون في كل مكان في السعي وراء كل ما هو يرضي الله عز وجل لكي يتمكنوا من الإقتداء به، ومع ظهور هلال الشهر المبارك بدأ الجميع في البحث عما يقربهم من الله تعالي، ومن ضمن ما بحث عنه المسلمون هو أدعية شهر رمضان الكريم.

يعد الدعاء أحد أهم العبادات التي لا غني عنها لما لها من أثر قوي لدى المسلمين، حيث ورد عن النبي الأمين، سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، فيما يخص فضل الدعاء بوجه عام والذي تزداد هذه الفضائل خلال شهر رمضان، حيث قال: “ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر”، وقد صحح هذا الحديث الألباني.

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يطلق البعض على شهر رمضان، أسم شهر الدعاء، وذلك يرجع إلى تقرب المسلمين من الله عن طريق الدعاء، والدعاء هو سمة العبودية إلى الله، ليؤكد المسلمون بسبب هذه العبادة أنهم في حاجة دائمة إلى الخالق عز وجل.

يستحب أن يجعل المسلم لأخيه المسلم نصيب من دعائه بظهر الغيب، حيث أنه قد ورد في الأحاديث النبوية أن هناك ملك موكل برد الدعوى على المسلم، حيث يقول له ولك بمثل.

دعاء اليوم السابع من رمضان، نقدم معكم اليوم دعاء اليوم السابع من شهر رمضان ، حيث ورد في كتب الصالحين، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وسلم: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ”.