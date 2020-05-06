دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، يعد الدعاء من أقرب العبادات إلى قلب الكثير من المسلمين حول العالم، وقد أمرنا النبي الكريم أن نتقرب لله بالدعاء في السر والعلن، والفرح والحزن، وفي كل وقت، وعن سر الدعاء وتأثيره على حياة البشر حدثنا النبي في كثير من الأدعية والمواقف التي أثبتت أهميتها في حياة المسلمين.

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ…” رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا الحديث ترغيب للصائم أن يغتنم لحظات الصيام والإفطار فيدعو بما أحب من الخير عسى أن يمن الله عليه بالاستجابة.

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دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم، ورد في صحيح الأثر أن النبي الكريم قد خص هذه الأيام الكريم بالعديد من الادعية، ونستعرض لكم اليوم الدعاء الخاص باليوم الرابع عشر من شهر رمضان، حيث نستمر معكم خلال هذا الشهر الكريم بنش الأدعية المذكورة عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم بشكل يومي إن شاء الله.

شهر رمضان الكريم، هو الشَهر الذى نزل فيه الْقُرآنَ هُدىً لِلنَّاسِ لكي تكون َبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفْرقانِ، كما ذكر في محكم أياته، حيث يعد شهر رمضان هو شهر الإنابَةِ والتَّوْبَةِ والغفران والبركة وَالرَّحْمَةِ، كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضًا، كما أنه يعد شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ لمن اجتهد فيه واغتنم فرصته، كما يعد شهر الجنة والْفَوْزِ بهاِ، وفيه أفضل الليالي والتي لقبت ليلة الْقَدْرِ الَّتي هِيَ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر

دعاء اليوم الرابع عشر، ورد عن النبي الكريم في هذا اليوم، أنه قال صلي الله عليه وسلم: ” اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ”.

وعن ثواب هذا الدعاء لمن دعا به من المسلمين: “مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ”.