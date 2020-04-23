6 اطعمة تقلل الشعور بالعطش في رمضان.. تعرف عليها

مع قدوم شهر رمضان مشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، بحسب خبراء الأرصاد، مما يجعل الجسم يفقد الكثير من السوائل، عن طريق العرق، وبالتالي يشعر البعض بالعطش الشديد خلال فترة الصيام. نتيجة لعدم وجود سوائل بالجسم.

وللتغلب على فقدان الجسم للسوائل طوال فترة الصيام، فهناك قائمة بأبرز الأطعمة التي تقلل الشعور بالعطش في نهار رمضان، بحسب موقع CLEVELAND CLINIC.

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الخيار

تناول الخيار هام جدا لتعويض السوائل في الجسم، حيث انه يعد من الخضروات التي تحتوى على نسبة عالية من المياه، والتي تصل نسبتها إلى 95%، ونظرا لفوائده ينصح خبراء التغذية بتناوله عند وجبة السحور، للتقليل من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام طوال شهر رمضان.

الكرفس

يقلل “الكرفس” الشعور بالعطش خلال فترة الصيام، وذلك لاحتوائه على نسبة 90% من المياه، فضلًا عن فيتامين ك، والفوليك أسيد، بالإضافة إلى البوتاسيوم التي تكون كفيلة بتقليل من الشعور بالعطش.

الخس

يمتلئ “الخس”، بالمياه التي يحتاجها الجسم، والتي تبلغ نسبتها 98%، ما يجعله الاختيار الأمثل بنوعيه “العادي والكابوتشي”، عند تناول وجبة السحور، لتقليل الشعور بالعطش خلال الصيام، ووقاية البشرة من الجفاف.

الكوسة

وصول نسبة الأنسجة العالية من المياه ب “الكوسة”، والتي تصل نسبتها إلى 95%، فضلًا عن مضادات الأكسدة، مثل البيتا كاروتين، التي تحافظ على ترطيب العين ووقايتها من الجفاف يجعلها عنصرا هاما للتغلب على العطش خلال فترات الصوم.

البطيخ

ينصح خبراء التغذية بتناول البطيخ عند وجبة السحور و”الاناناس”، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المياه، والتي تصل نسبتها إلى 91%، إلى جانب مادة الليكوبين، والتي تكون قادرة على حماية الخلايا من أضرار أشعة الشمس في فصل الصيف، بحسب العديد من الدراسات الحديثة.

الفراولة

احتوائها على نسبة وفيرة من المياه، والتي تصل نسبتها إلى 91%، جعلها في مقدمة الفواكه التي ينبغي تناولها للتغلب على الشعور بالعطش، حيث ينصح الأطباء بإضافتها إلى وجبة السحور خلال نهار رمضان.