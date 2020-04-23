أفضل الأطعمة للسحور التي تمنع العطش خلال صيام شهر رمضان

يفقد الإنسان الكثير من المياه من جسده بسبب العرق مما يزيد من الشعور بالعطش خلال نهار رمضان الكريم.

ويجد العديد من الاعتقادات الخاطئة عند العديد من الأشخاص، ومنها أن تناول كميات كبيرة من المياه خلال فترة السحور سوف تمنع الشعور بالعطش خلال نهار رمضان، ويعد هذا من الأخطاء الشائعة، ومن المعتقدات الخاطئة.

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تعرف على أطعمة للسحور تمنع العطش خلال صيام شهر رمضان

حيث أن الشعور بالعطش يعتمد على الأطعمة التي يتناولها الشخص خلال فترة السحور، وهناك قائمة من الأطعمة الخاصة بالسحور التي تساعد الإنسان على التغلب على الشعور بالعطش خلال نهار شهر رمضان، ومنها الأطعمة التالية:

الفول المدمس، حيث يشتهر الفول المدمس على أنه وجبة رئيسية خلال فترة السحور، وتناول الفول من الأمور الصحية، التي تمنع الشعور بالعطش خلال نهار شهر رمضان، وكذلك تمنع الشعور بالجوع ويفضل أن يتم تناول طبق من الفول المدمس مضاف إليه القليل من زيت الزيتون.

السلطة الخضراء، من الأمور المستحبة تناولها خلال فترة السحور حيث أنها تؤدي إلى منع الشعور بالعطش والجوع كما أنها من الأطعمة الصحية والمغذية.

لابد من تجنب استخدام الملح الكثير خلال فترة السحور لأنه يزيد من الشعور بالعطش، ويؤدي إلى حدوث مشاكل صحية، حيث أن الملح من أهم الأسباب التي تؤدي إلى أمراض الكلى وحدوث حصوات بها.

تناول الزبادي، حيث أن الزبادي من الأطعمة المستحب تناولها خلال فترة السحور.

تناول الفواكه حيث أنها صحية، وتمد جسم الإنسان بالعديد من الألياف، وتقلل الشعور بالعطش.

تناول البطيخ والبرتقال خلال فترة السحور يقلل الشعور بالعطش.

يجب تجنب تناول الحلويات خلال فترة السحور حيث أنها تزيد من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

يجب اجتناب استخدام البهارات بكثرة أيضا في السحور.

ينصح أيضا بالعمل على تقليل الوجبات التي تحتوي على توابل وبهارات، وخصوصًا في وجبة السحور، حيث أنها تجعل الجسم في حاجة إلى تناول المياه بكثرة.