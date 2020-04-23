30 يوم.. فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين وإنقاص الوزن خلال شهر رمضان

يعد شهر رمضان من الفرصة الذهبية التي لابد لكل إنسان أن يغتنمها من أجل التخلص من الأمور العديدة السيئة والسلوكيات والمشكلات التي يعاني منها كل شخص قبل حلول الشهر الكريم، حيث تأتي من أهم تلك المشكلات مشكلة التدخين، وكذلك مشكلة إنقاص الوزن من أهم الأزمات التي يعانيها العديد من الأشخاص، ويودون أن تتاح لهم الفرصة من أجل التخلص منها.

شهر رمضان يتكون من 30 يوم صيام، ولهذا فهي تعد فرصة، وأكد العديد من أخصائي التغذية أن شهر رمضان الكريم يعد فرصة ذهبية من أجل إنقاص الوزن بشكل سريع، صحي، والعمل على تنظيم الطعام بشكل يومي، والخروج من هذا الشهر الكريم بجسم يعد سليم من الناحية الصحية.

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رمضان فرصة لإنقاص الوزن

صرحت أخصائية التغذية الإكلينيكية، وهي عضو أيضا في الجميعة المصرية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية الدكتورة رضوى نبيل، إن أفضل طريقة من أجل إنقاص الوزن هي الصيام المعتاد، وأوضحت أن هناك 30 يوم خلال طوال شهر رمضان الكريم لابد من استغلالها من أجل الخروج من هذا الشهر بجسم صحي سليم.

وأشارت أخصائية التغذية، إن إنقاص الوزن خلال شهر رمضان الكريم، عن طريق تقسيم الوجبات إلى أربعة أجزاء، جزء خاص بالمشروب السكري، من خلال تناول البلح، أو التمر أو أي نوع من العصائر، أو تناول مشروب غير سكري، أو تناول أي نوع من أنواع الشرب، ثم يتناول يتم تناول وجبة الإفطار بعد تناول المشروب بنصف ساعة، وذلك من أجل تقليل الكمية المتناولة من الطعام.

يختلف تأثير الصيام على وزن الأشخاص، حيث يختلف من شخص إلى آخر على حسب الطعام المتناول، وكم الوجبات، وكم الحلويات، وكذلك كم المجهود الجسدي الذي يقوم به الشخص خلال الشهر الكريم، حيث يعتقد البعض أن شهر رمضان يعد بمثابة فرصة ذهبية من أجل إنقاص الوزن بسبب الساعات الطويلة التي يتم فيها الصيام عن تناول الطعام.

تعد فترة ما بين الإفطار والسحور، يتم خلالها تناول الفواكه أو تناول كميات محدودة من الحلويات الشرقية، أكدت أخصائية التغذية، أنه في اليوم الثاني من الصيام من الممكن تناول حلويات شرقية الشهيرة خلال شهر رمضان مثل القطايف، أو الكنافة، أو بسبوسة.

وأكدت أن فترة السحور، ولابد أن تتضمن على الألياف، وتتضمن أيضا على بروتين، ونشويات معقدة كالفول المدمس، والبيض والجبنة، والبطاطس”، مع تأكيدات على ضرورة تناول كميات من المياه بشكل جيد خلال فترة الإفطار، كل ربع ساعة، عن طريق تناول نصف كوب مياه.

فوائد الصيام

أشار عدد عدد من المختصين بأمور التغذية الصحية، إن صيام شهر رمضان له العديد من الفوائد الصحية، حيث تساعد على التخلص من الدهون الزائدة، مع إتاحة الفرصة من أجل حرق الدهون في الجسم، كما أن الامتناع عن الطعام خلال ساعات طويلة من النهار يعمل على إعطاء الجهاز الهضمي فرصة من أجل الراحة، والعمل على تجديد بعض الخلايا فيه بشكل يعد أسرع، كما أنه فرصة من أجل التخلص من الاضطرابات المرافقة بسبب تناول الطعام بشكل دائم ومستمر..

أوضحت أخصائية التغذية الإكلينيكية، إلى أن تناول النشويات التي تعد صعبة في الحرق بجسم الإنسان، وأوضحت أن هضم النشويات في جسم الإنسان يستغرق حوالي أربعة وعشرين ساعة من أجل أن يحترق من الكبد والعضلات، وأوضحت إلى أنه عند صيام الانسان تحترق الدهون بطريقة مباشرًة بكل سهولة ويسر.

وأكدت أن المجهود الحركي المبذول خلال شهر رمضان يعد من الأمور الهامة من أجل حرق الدهون، وإنقاص الوزن، من خلال اتباع الطرق التالية: ممارسة رياضة المشي، أو القيام به بعد الإفطار، والمشي إلى المسجد من أجل أداء صلاة التروايح.

رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين

من أهم المشاكل التي يعاني من العديد م الأشخاص هي “التدخين”، كما أنها من الأمور الصعبة التي تواجه الصائم، خصوصًا إذا كان هذا الشخص مفروط في التدخين، ويعد صيام شهر رمضان فرصة ذهبية من أجل الإقلاع عن التدخين.

أشارت أخصائية التغذية، أن شهر رمضان يعد فرصة حقيقية، بل وفرصة ذهبية من أجل التخفيف من التدخين، وهذا يدل أن هذا الشخص قادر على التحكم في إرادته، وامتناعه عن تناول السجائر إلى فترة طويلة، ولذلك يجعل المدخن يدخن كم أقل، بسبب صيامه خلال ساعات النهار، وأكدت أن الامتناع عن التدخين يأتي في إطار استغلال شهر رمضان من أجل الحفاظ على صحة الإنسان.

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