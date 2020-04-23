ابتعد عن هذه الوجبات على السحور في رمضان

تختلف العادات الصحية في رمضان مع تنوع وصفات الأكلات والاطعمة المختلفة والحلويات التي يمتاز بها الشهر الكريم، ومع كثرة العزومات والسهرات مع الأصدقاء، يجهل الكثير من الصائمين ضرورة التنويع في مصادر الأغذية وأنواعها.

وبناء على ذلك نعرض في السطور التالية أطعمة تمد الجسم بالطاقة ليوم صيام شاق، من خلال خبراء تغذية أهمية وجبة السحور، وذلك وفقًا لما نشره موقع جريدة البيان الإماراتية: وجبة السحور يجب أن تحتوي وجبة السحور على عدة أشياء منها:

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أطعمة تمد الجسم بالطاقة ليوم صيام شاق

1- الأغذية الغنية بالبروتين:

ويوجد البروتين في أطعمة مثل البيض، حيث يعد غني بالبروتينات والمواد المشبعة التي تعطيك طاقة لباقي اليوم أثناء الصيام في نهار رمضان.

2- الأطعمة الغنية بالألياف:

تعد وجبة الشوفان مثالية لاحتوائها على الألياف التي يحتاجها جسمك أثناء السحور، حيث تتحول الألياف القابلة للذوبان في المعدة، وتبطئ عملية الهضم، وبالتالي يساهم ذلك في خفض نسبة الكولسترول في الدم والجلوكوز في الدم، وهو ما يجعله وجبة مثالية للحفاظ على نشاطك خلال الصوم.

3-الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامين:

تحتوي منتجات الألبان على العديد من العناصر الغذائية، حيث يحتوي كوب واحد من اللبن الزبادي على 85٪ ماء، أو مشروب حليب الفانيليا والعسل، كل هذه الأشياء تعطيك شعور بالشبع والرطبة طوال اليوم خاصة في فترات الصوم بالنهار.

4- الخضروات والفاكهة التي تحتوي على الماء:

يحتوي الخيار والبطيخ والشمام بجانب بعض الخضروات والفاكهة على كثير من المياه التي تمدك بالطاقة التي تسطيع بها إكمال يومك في الصيام.

أطعمة يجب الابتعاد عن تناولها في السحور وهي:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

يحذر الكثير من الأطباء على الابتعاد عن الكافيين مثل القهوة والنسكافيه، لما يحتويه على مادة الكافيين التي تؤدي إلى الأرق، كما تعمل هذه المشروبات على إدرار البول وتُشعرك بالعطش طوال اليوم.

الطعام المالح:

ينصح الصائمون دائما بمحاولة الابتعاد عن تناول المكسرات المملحة والمخللات والأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا والأطعمة ذات المحتوى المرتفع من الملح، لما تسببه من عدم التوازن في مستويات الصوديوم في جسمك وبالتالي يجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء الصيام.

الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة:

يجب الابتعاد عن تناول السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك على مائدة السحور، حيث أن هذه الأطعمة تدوم فائدتها فقط من 3 إلى 4 ساعات وهي منخفضة العناصر الغذائية الأساسية.