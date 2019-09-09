بعد انتشار نبأ وفاة مقدم “خواطر” أحمد الشقيري.. هل الخبر صحيح!

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تداول خبر الفترة السابقة بعض من الشائعات عن نبأ وفاة مقدم برنامج “خواطر، أحمد الشقيري، كما شهدت مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حديث مطول من أجل التأكد من صحة نبأ وفاة الفنان أحمد الشقيري، وقد أوضح الشائعة المتداولة أن الشقيري قد تعرض لأزمة القلبية، وهي ما أدت إلى حدوث الوفاة.

نبأ وفاة أحمد الشقيري

فبعد أن تم تداول نبأ خبر وفاة أحمد الشقيري مقدم برنامج “خواطر، أصبح العديد من الأشخاص في العالم العربي بأسره، تسيطر عليها حالة من الحزن والأسى لهذا النبأ، ويريد الجميع التأكد من صحة هذا الخبر، ولكن سرعان ما تم تكذيب هذا النبأ الخاص بوفاة “أحمد الشقيري”، كما تم التأكد من أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، غير صحيحة على الإطلاق.

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أحمد الشقيري

يجدر هنا الإشارة إلى أن أحمد الشقيري، هو مقدم برنامج خواطر، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “دبي الأولى”، وقد حقق هذا البرنامج نجاح كبير خلال الفترة السابقة، ويقوم بمتابعة برنامج أحمد الشقيري العديد من الأشخاص بالوطن العربي، حيث أن أحمد الشقيري يفيد الجميع بالعديد من المعلومات التي يقوم بتقديمها خلال برنامجه “خواطر”.

لم يتم إصدار بيان رسمي يقوم بنفي نبأ وفاة أحمد الشقيري، ولم تقم أي من مصادره الإعلام بتأكد أو نفي هذا الخبر، مما جعل من نبأ وفاة أحمد الشقيري موضوع مثير للجدل، ولكن في النهاية فقد تم نفي نبأ وفاة الخبر نهائياً، وتم الإعلان أن أحمد الشقيري مقدم “خواطر” ينعم بصحة جيدة، ويقيم مع أسرته في دبي خلال الوقت الراهن.

وقد تم نفي نبأ وفاة أحمد الشقيري من قبل عائلته، تبعاً للتصريحات التي أعلنتها القناة الفضائية “mbc”،وتم تأكيد أن الخبر مجرد شائعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا””، ولا أساس لها من الصحة.

ودعت عائلة أحمد الشقيري كافة محبي الإعلامي، بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، وعدم نشر أي أخبار يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، دون التحقق من صحتها، والتأكد منها أولاً، أولا وذلك لكي لا يتسبب في أذي نفسي، سواء عائلته أو لأصدقائه أو لمحبيه من متابعي برامجه.

السيرة الذاتية لأحمد الشقيري

أحمد مازن الشقيري، من مواليد شهر يونيو لعام 1973، ولد في أراضي المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة جدة، ثم أكمل الشقيري دراسته الجامعية في الولايات المتحدة، وقد حصل على شهادة الماجستير في إدارة نظم ثم حصل على درجة الدكتوراه في مجال إدارة الأعمال، ثم دخل مجال الإعلام عقب كتابته بعض من المقالات الصحفية الاسبوعية من خلال صحيفة “المدينة”، وكانت مقالاته تكتب تحت عنوان “خواطر شاب”، ثم تتطور الشقيري ليدخل مجال البرامج التلفزيونية من خلال “برنامج خواطر”، عبر شاشة قناة mbc.

بدء أحمد الشقيري مشواره بمجال الإعلام خلال عام 2002 عبر البرنامج التلفزيون “يلا شباب”، والذي شارك بتقديمه مع عدد من الشبان، وقد تناول فيه العديد من القضايا التي يعاني منها الشباب بأسلوب استطاعوا جذب تلك الفئة من الجماهير، وفي الأعوام التالية، فقد شارك أحمد الشقيري ببرنامج رحلة مع الشيخ حمزة يوسف الذي عرض عبر شاشة قناة “إم بي سي”، الفضائية، والذي كانت فكرته مرافقة مجموعة من الشبان للداعية الأمريكي “حمزة يوسف”، بمواقع مختلفة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

إلى جانب البرامج الإعلامية فإن أحمد الشقيري يمتلك العديد من المشروعات الثقافية التي يسعى من خلالها لإعادة أمة اقرأ إلى القراءة، خلال عام 2005 بدأ الشقيري العديد من المشاريع الوقفية والغير ربحية منها “برنامج خواطر، و مقهى أندلسية الثقافي بجدة، و موقع ثقافة دوت نت”، والهدف من تلك المشروعات هو العمل على تحسين، وتطوير المجتمع بطريقة حديثة مقبولة لدى الشباب.

وقد استند أسلوب أحمد الشقيري على الدعوة خلال المواسم الـ 3 الأخيرة على فكرة التعلم عن طريق الملاحظة، أو على المحاكاة، أو على التقليد، أو من خلال مفهوم آخر التعلم عن طريق النمذجة، أو النموذج تبعاً لـ “موقع ويكيبيديا”.

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