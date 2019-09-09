خطوات إلغاء خدمة الكول تون لعملاء اتصالات مصر

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يبحث الكثير من عملاء اتصالات مصر عن كيفية إلغاء خدمة الكول التون باستخدام كود سريع لإيقافها بسهولة، وذلك بعد تفعيل الخدمة عن طريق الخطأ أو إيقافها لأي سبب آخر، فضلًا عن بحث العملاء عن عدد من الأكواد الأخرى مثل كود “سلفني” أو كود معرفة الرصيد المتبقي أو كود تجديد الباقة أو غير ذلك من الأكواد التي تتيحها الشركة للعملاء تسهيلًا عليهم في استخدام خدمات الشركة المختلفة دون عناء الذهاب إلى فروع اتصالات الموزعة على مستوى الجمهورية، إلا إذا واجهت مشكلة تعثرت عن حلها من خلال خدمة العملاء.

وتعد شركة اتصالات مصر من أشهر شركات الخطوط الذكية والإنترنت في مصر والدول العربية، والتي تمتلك الملايين من العملاء في مصر والوطن العربي، وتعمل دائمًا على منحهم عروض خاصة ومميزة مثل زيادة الدقائق للمكالمات والإنترنت فضلاً عن توفيرها باقات مناسبة لمختلف المستخدمين.

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ويستعرض “مصر 365” تفاصيل خدمات شركة اتصالات مصر للمكالمات والإنترنت.

كيفية إلغاء كول تون اتصالات

هناك أكثر من طريقة تقدمها اتصالات تمكنك إلغاء الكول التون سواء من خلال كود سريع أو الاتصال مباشر على النحو التالي:

كود مختصر *15*5# ثم الضغط على اتصال ويتم تنفيذ طلبك في أسرع وقت.

أو يمكنك الاتصال على رقم 1500 واختيار اللغة المناسبة ثم الاستماع إلى الخطوات المطلوبة حتى يتم تفعيل طلبك من خلال الضغط على رقم 6 خدمة إلغاء الكول تون اتصالات فور اتصالك.

أكواد شركة اتصالات

كود سلفني اتصالات *911#.

كود معرفة الرصيد *888#.

كود تجديد الباقة *852#

كود إلغاء الباقة *14#

جدير بالذكر أن خطوات إلغاء كول تون اتصالات تعتبر من أكثر الخدمات بحثًا والتي ربما يقع بها عن طريق الخطأ، أو يريد تغيير أغنية أو دعاء أو موسيقى لغيرها ولايعلمون الطريقة فيبحثون عنها لتنفيذ طلبهم.