كيف تجدد باقة مكالماتك من اتصالات؟.. إليك الأكواد

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في إطار حرص شركة اتصالات مصر على دعم مستخدميها، لذلك توفر الشركة لعملائها خدمة تجديد الباقة الجديدة بأكثر من طريقة، وذلك حتى لا يواجه العميل مشكلة وقت تجديد باقته، حيث دائمًا ما يبحث عملاء اتصالات عن الأكواد الخاصة بباقة اتصالات، خاصة أنها تدخل في منافسات شديدة مع شركات الاتصالات الأخرى مثل فودافون وأورانج وwe، حيث تحرص على توفير عروض مميزة لعملائها بالدقائق والميجا بايت إنترنت.

ويستعرض “مصر 365” خطوات تجديد باقة المكالمات من اتصالات، بالإضافة إلى عدد من الأكواد الأخرى مثل الاستعلام عن الرصيد والشحن إلى آخر الخدمات المتعلقة بتجديد الباقات وإلغائها والاشتراك في العروض الجديدة المتوفرة.

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كود تجديد باقة المكالمات من اتصالات

توفر شركة اتصالات مصر العديد من الباقات، حتى يتسنى للعميل اختيار المناسب لديهم، فضلًا عن إمكانية معرفة موعد تجديد الباقة برسائل تتضمن قيمة الدقائق أو الفليكسات المتبقية وفق النظام المشترك فيه، وإليكم كود تجديد باقات المكالمات على النحو التالي:

كود مختصر *555# ثم الضغط على اتصال، لتصلك رسالة تتضمن تجديد باقاتك وكافة التفاصيل.

أويمكنك الاتصال على 555 ومتابعة الخطوات مع خدمة العملاء حتى الوصول لمعرفة تفاصيل باقتك، وتجديدها.

كما تستطيع تجديد الباقة عن طريق إعادة شحن الرصيد من خلال استخدام كروت شحن متمثلة في كتابة الكود #807# ثم الضغط على زر الاتصال لتصلك رسالة بتجديد الباقة.

أكواد باقات اتصالات مصر

نقدم مجموعة من أكواد باقات اتصالات بكافة الخدمات التي يبحث عنها العملاء باستمرار على النحو التالي:

كود معرفة الرصيد *888# ثم الاتصال بقيمة 5 قروش للمرة الواحدة.

كود زيادة الرصيد في الباقة الحالية *626# بزيادة دقائق تتراوح بين 200 إلى 800 دقيقة.

كود تجديد الباقة *852# والضغط على رقم اختيار الباقات والعروض المتاحة 525 والاستماع لما هو متوفر.

كود إلغاء الباقة وإعادة تحويل خط اتصالات إلى نظام الحساب 14 قرش للدقيقة أو الميجابايت *14#

كما يستطيع العميل متابعة كل ما يخص أكواد شركة اتصالات على موقع شركة اتصالات مصر الإلكتروني بكل جديد تقدمه الشركة لعملائها على مستوى محافظات الجمهورية.