24 ساعة طوال الأسبوع.. تعرف على رقم خدمة العملاء من فودافون

فودافون مصر
فودافون مصر
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دائمَا ما يبحث عملاء شركة فودافون مصر عن الخدمات التي تقدمها الشركة باستمرار، ومن بين ما يبحث عنه العملاء رقم خدمة عملاء فودافون التي تمثل الدعم الفني للشركة، حيث تعتبر خدمة العملاء ذو أهمية كبيرة لأي عميل يمتلك خط فودافون، حتى يتمكن من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء للاستفسار عن أي مشكلة تواجههم.

وتزداد يوميًا عمليات بحث المستخدمين عن رقم خدمة العملاء الخاص بشركة فودافون مصر، من أجل شحن كروت الرصيد أو لتجديد الباقات أو الاستفسار عن الخدمات والعروض الجديدة التي تقدمها الشركة، أو في حال تقديم الشكاوى المتعلقة بالخدمة وضعف شبكة الاتصالات أو الإنترنت سواء من رقم فودافون مصر أو أي رقم تابع لشركة أخرى.

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وخصصت إدارة شركة فودافون رقم دعم فني متاح لعملائها على مدار 24 ساعة وهو (888)، حيث يتولى ممثلي خدمة العملاء التواصل مع المستخدمين للرد على استفساراتهم وحل أي مشكلة تواجهم سواء بالنسبة لخط الهاتف المحمول أو خدمة الإنترنت طول أيام الأسبوع بدون أي إجازات، فضلاً عن إمكانية التواصل مع ممثلي خدمة العملاء في فروع فودافون الموزعة في المحافظات على مستوى الجمهورية.

رقم خدمة عملاء فودافون للتواصل معهم من خط شبكة آخري

  • إذا كنت تمتلك خط شبكة تليفون محمول أورانج أو اتصالات أو we وتريد التواصل مع خدمة عملاء فودافون هناك رقم مختصر موحد هو  16888.
  •  أو يمكنك الاتصال من خلال رقم موبايل 010018888888

رقم خدمة فودافون للإنترنت

  • ويمكن التواصل مع خدمة عملاء فودافون DSL من خلال الطرق الآتية:
  • رقم سريع 2828
  • التواصل من أي خط أرضي 022529828

حيث يمكنك الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بخدمة الإنترنت وذلك تسهيلًا على مستخدمي خدمات المختلفة التي تدعم الشركة عملائها بها، حيث تقدم الشركة تعهد للعميل بسرعة حل أي مشكلة تواجههم لضمان انتظام الخدمة التى يحصلون عليها على مدار اليوم، وفي حالة وجود عطل فني يعمل المندوبين على التواصل المستمر حتى ينتهي.

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