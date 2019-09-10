تعرف على أكواد إلغاء خدمة “الكول تون” من فودافون

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يبحث الكثير من عملاء فودافون مصر عن كيفية إلغاء خدمة الكول التون باستخدام كود سريع لإيقافها بسهولة، وذلك بعد تفعيل الخدمة عن طريق الخطأ عند الاتصال بأحد الأشخاص والضغط عن طريق الخطأ أو إيقافها لأنها تستهلك من قيمة الرصيد أو لأي سبب آخر، لتصبح كيفية إلغاء كول تون فودافون من أكثر العمليات بحثًا بين العملاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لذا يستعرض “مصر 365” طريقة إلغاء الكول تون من فودافون بأكثر من طريقة للتسهيل على المتابعين كافة الخدمات الإلكترونية التي يحتاجونها، خاصة وأن فودافون مصر تعد من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات.

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إلغاء كول تون فودافون

يستطيع العميل إلغاء كول تون فودافون بكود سريع مخصص لذلك أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء وإليكم الطرق على النحو التالي:

كول تون فودافون *055*0# .

الاتصال بخدمة عملاء فودافون 888.

التواصل على التليفون الأرضي 16888.

وفور تواصل العميل مع ممثلي خدمة العملاء وعرض المشكلة التي تواجهه عليهم، يقوم أحد ممثلي الخدمة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة معك في أقرب وفت، وفي حالة عدم التمكن من تفعيلها يطلب منك سرعة الذهاب إلى أقرب فروع فودافون الموزعة على مستوى الجمهورية للعمل على إلغائها.

جدير بالذكر أن شركة فودافون مصر تعتبر من أولى شركات الاتصالات لخطوط الهواتف المحمولة، وتضم أكبر عدد من المستخدمين، لذلك لا تتوقف تساؤلاتهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة سواء تفعيل الكول تون أو كيفية إلغائه من خلال كود سريع بدلًا من استفاذ الوقت للذهاب إلى فروع فودافون، فضلاً عن إتاحة الشركة لأكواد شحن رصيد فودافون ورقم خدمة العملاء.

فودافون كاش

ومن أبرز الخدمات التى تتميز بيها شركة فودافون عن غيرها، هي خدمة فودافون كاش والتي يستخدمها عدد لا حصر له ممن يمتلكون خطوط فودافون لتوصيل الفلوس بشكل نقدي بين بعضهم البعض واستلامها من أي فرع فودافون من بين الفروع الموزعة على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات لتتمكن من تحويل المبلغ الذي ترغبه في أي وقت.