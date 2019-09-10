اختر نظامك المناسب.. تعرف على تفاصيل باقات إنترنت أورنج الجديدة

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تقدم شركة أورنج عدد من باقات الإنترنت الجديدة، حرصًا من الشركة على دعم مستخدميها باستمرار بعروض الباقات الجديدة من دقائق محمول أو ميجابايت، ونظرًا لعدم وقوف العملاء بجميع العروض التي تقدمها الشركة، نعمل على توضيحها وتقديمها للقراء باستمرار حتى يتمكن المستخدمين الاطلاع على الخدمة التي يريد التحويل إليها أو تفعيلها إذا كان مستخدم جديد للحصول على دقائق وميجابايت مجانية، حيث تعد عروض وأنظمة أورنج حصرية وكثيرة وتجذب الكثير من العملاء للاشتراك بها والتحويل إليها.

باقات إنترنت أورنج الجديدة

ويمكنكم الاختيار من بين باقات أورنج الجديدة التي يستعرضها “مصر 365” على النحو التالي:

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باقات جو: وتعتبر من أبرز باقات شركة أورنج التي يفضل المستخدمين تفعيلها ويمنك معرفة تفاصيلها من خلال الدخول على رابط باقات جو.

باقات أورنج أون لاين: توفر لك هذه الباقة أسرع شبكة إنترنت على الموبايل واللاب توب عن طريق الدفع الإلكتروني ولمزيد من التفاصيل يمكنك الدخول على رابط باقات أورانج أولاين السريعة.

باقات Home DSL : من أبرز مميزات هذه الباقة هي سرعة سعة تحميل الإنترنت بأقل الأسعار فضلاً عن العديد من الخصومات منها 25% لمدة 6 شهور للاشتراكات الجديدة فقط، ويمكنكم الاستعلام عن باقات أورنج للنت باقة Home DSL 59 للعملاء الجدد فقط.

باقات إنترنت أورنج للموبايل أنظمة دولفين: من أبرز مميزاتها أن أنظمة دولفين توفر وحدات تستخدمها كدقائق أو رسائل أو ميجابايتس للإنترنت، بالإضافة إلى ضعف الباقة لأي رقم تحدده، ويمكنك معرفة تفاصيل جديدة يمكنك زيارة موقع أورنج الإلكتروني والضغط على رابط أنظمة دولفين.

نظام دراجون: يعتبر نظام دراجون من أبرز العروض التي توفر دقائق للدخول على الإنترنت كثيرًا فضلاً عن عروض تصفح “السوشيال ميديا” والاستمتاع بالمزيكا بصورة أكثر من أي عرض آخر.

أنظمة فوكس: تتصف أنظمة فوكس أورنج بأنها مدفوع القيمة مقدمًا، لذلك توفر لك عروض كثيرة عند تفعيلها ويمكنك التحويل إلى أنظمة فوكي بشكل مجانى من خلال الكود الآتي: #100# أو 400 أو #0# أو #1# أو الدخول عبر رابط أنظمة فوكس عبر موقع أورنج الإلكتروني لمزيد من التفاصيل.