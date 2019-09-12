فوائد صحية غير متوقعة لوضع مكعب ثلج خلف الرقبة لمدة 15 دقيقة

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هناك العديد من الفوائد الصحية الغير متوقعة لمكعبات الثلج، والتي قد تساعد الإنسان على تخفيف الشعور بألم الرقبة، والصداع، بالإضافة إلى منحه مزيد من الطاقة من خلال وضع مكعب ثلج خلف الرقبة لمدة 15 دقيقة فقط.

وتبعاً للتصريحات التي أعلنها “لموقع Bright Side”، يستطيع أي شخص تجربة فوائد مكعبات الثلج العديدة، والعمل على تطبيق تلك الحيلة من خلال الاستلقاء على البطن، مع وضع مكعب ثلج على منطقة خلف الرقبة مباشرة، مع ترك مكعب الثلج لمدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، ولكن ليس أكثر، وذلك من خلال وضع الثلج داخل قطعة من القماش.

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وتبعاً للطب الصيني فقد يساعد هذا في العمل على تحفيز تلك النقطة من الجسم، وهى بالتحديد منطقة منتصف الرقبة من الخلف من خلال مكعب ثلج في الحصول على مزيد من الطاقة، إلى جانب تخفيف الشعور الصداع، والألم ويمكن أن يساعد هذا النساء على تقلل الدورة الشهرية، حيث إن هناك علاقة بين قاعدة الجمجمة، وبين أعراض الدورة الشهرية.

وعندما تستخدم الثلج من أجل تحفيظ تلك النقطة من الرقبة، فهذا يساعد المرأة بشكل خاص على تقليل الأعراض المؤلمة التي تكون قبل فترة الحيض،كما أن تطبيق مكعبات الثلج على تلك منطقة خلف الرقبة، تعمل على تقليل التوتر، والاكتئاب.