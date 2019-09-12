طريقة صنع مضاد حيوي طبيعي بمنزلك بـ بمكونين فقط؟

طريقة صنع مضاد حيوي طبيعي بمنزلك بـ بمكونين فقط؟
طريقة صنع مضاد حيوي طبيعي بمنزلك بـ بمكونين فقط؟
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يستطيع كل شخص صناعة مضاد حيوي طبيعي في المنزل، وذلك من خلال استخدام الأعشاب الطبيعية، حيث أن هناك مكونين فقط طبيعيين قادرتين على أن يمدوا جسم الإنسان بما يحتاج إليه من مضاد حيوي طبيعي ضد العديد من الأمراض المستعصية، وهما “عسل النحل الأبيض الطبيعي، والكركم”.

يعد الكركم من النباتات الطبيعية التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات الطبية في الطب الهندي والطب الصيني أيضاً، ويعد الكركم من أقوى الأعشاب على الأرض في مجال محاربة الأمراض.

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يتم استخدام الكركم من قبل العديد من الأشخاص في علاج مشكلات الجلد، وعلاج الجروح، وعلاج الالتواءات العضلية، إلى جانب استخدام الكركم في علاج أمراض الكبد، ومشكلات المعدة، وكذلك مشكلات الجهاز التنفسي، كما يستخدم في علاج مشكلات الجهاز الهضمي، والالتهابات، وكذلك الأورام الخبيثة، بحسب النتائج التي توصلت إليها العديد من الدراسات الطبية التي تم إجرائها حديثاً.

يوفر مركب “الكركمين” الكيميائي الطبيعي الموجود بالكركم، العديد من الخصائص القوية المضادة للميكروبات، والالتهابات والأكسدة، كما يعمل على محاربة الالتهابات بشكل فعال بالجسم مثل معالجة التهاب المفاصل، والمعدة، كما تعمل مادة “الكركمين”، على تحسين وظائف الدماغ، وعلاج مرض الزهايمر، ويساعد في علاج عدد كبير جداًّ من المشكلات الصحية،.

كيفية عمل مضادات حيوية طبيعية في المنزل

المكونات

  • ملعقة كبيرة من الكركم.
  • 100 جرام من عسل النحل الأبيض الطبيعي.

الطريقة

يتم  مزج الكركم مع العسل بوعاء زجاجي، ويتم مزجهم بشكل جيد، على أن يتم تناول ملعقة كبيرة من تلك الخلطة، كل ساعة من أجل علاج الإنفلونزا، ويجب ألا يتم ابتلاع هذا الخليط على الفور، ولابد من ذوبانه في الفم قبل بلعه.

بعد مرور يوم يتم تناول معلقة كبيرة من الخليط كل ساعتين، على أن يكرر هذا العلاج في اليوم الـ 3 مع تناوله 3 مرات فقط يومياً، كما يمكن إضافة هذا الخليط إلى الشاي أو إلى الحليب.

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