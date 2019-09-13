السير بـ الشبشب والبيجامة قد يعرضك لغرامة تصل لـ 53 ألف جنيه

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هناك بعض الأشخاص يحبون الخروج من المنزل بارتداء الشبشب أو السير في الشارع بـ بيجاما النوم، في تصرف قد يكون عاديا ولكنه يعرضك للعقوبة والغرامة في الكويت بحسب صحيفة “القبس الكويتية”.

ويلزم مشروع القانون الذي تقدم به ماجد المطيري النائب الكويتي، للبرلمان المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي، ومن بينها الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية.

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غرامة 1000 دينار بسبب بيجاما النوم

وإذا طبق القرار سيتم تغريم كل من يخل بتلك الآداب التي جاءت في مشروع القانون ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة عند التكرار.

من بين مقترحات قانون النائب الكويتي، وضع 11 صفة تستوجب العقاب، تتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي يحمل صورًا أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية (بيجامة النوم)، بالإضافة إلى رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو إيقاعه في فخ المقالب”.

غرامة 5000 يوور لقيادة السيارة بالشبشب

ومن الكويت لإنجلترا صدر قانون يغرم من يقود سيارته وهو يرتدي “شبشب”، فحسب المادة 97 من قانون الطرق السريعة، يلتزم قائدي السيارات بارتداء أحذية لا تمنع من استخدام ادوات التحكم في السيارة بالشكل الصحيح، على عكس ارتداء الشبشب عند القيادة الأمر الذي قد يعرقل السائق عن التحكم في فرامل السيارة.

تتخذ انجلترا وسائل اخرى لحماية قائدي السيارة، من بينها اذا اوقفت الشرطة أحد السائقين أثناء القيادة بطرق قد تسبب خطورة محتملة كارتداء احذية قد تكون سببا لوقوع حادث، وتصل عقوبتها بين دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني وإضافة ثلاث نقاط جزاء على رخصة القيادة، أو دفع 5000 جنيه إسترليني وإضافة تسع نقاط جزاء، أو حظر القيادة بحكم من المحكمة.