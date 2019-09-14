وصفات وزيوت طبيعية تناسب الأطفال لتنعيم وتطويل الشعر

وصفات وزيوت طبيعية تناسب الأطفال لتنعيم وتطويل الشعر
وصفات وزيوت طبيعية تناسب الأطفال لتنعيم وتطويل الشعر
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يقدم موقع مصر 365 بعض من الوصفات الطبيعية التي تتناسب مع شعر الأطفال، وتجعله سهل التسريح، وتساعده على النمو، وذلك حيث أن الشعر تاج على رأس كل فتاة، مهما كانت الفتاة صغيرة أو كبيرة، من أجل أن تحصل الطفلة على شعر طويل صحي منذ صغرها، لابد أن تحرص كل أم على الاهتمام بشعر طفلتها منذ مولدها، لتعتاد الأبنة فيما بعد على الاهتمام بشعرها والحفاظ عليه.

تعد من الصفات الجمالية لأي فتاة أن يكون شعرها طويل وناعم ومنسدل وغير مجعد، وأن يكون صحي، وخالي من التقصف، يتأثر الشعر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، والماء، كما يتضرر الشعر أيضاً بسبب أشعة الشمس على كل فتاة المحافظة على شعرها وأن تعتني به من خلال وصفات للشعر الطبيعية التي تعمل على تغذية وتطويل الشعر.

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وصفات شعر مناسبة للأطفال

لابد من استخدام الشامبو المناسب لعمر الطفل منذ بداية عامين السنتين، مع تغيير الزيت الذي تستخدمينه للطفلة كل فترة.

كما أن لابد من استخدم مشط خاص بالطفل من أجل تمشيط الشعر، كما يفضل قص جزء من شعر طفلك كل فترة قصيرة خصوصاً، خلال العام الأول، والعام الثاني للطفل، حيث أن خلال تلك الفترة يظهر الشكل الحقيقي للطفل، وفيها يمكن اختيار القصة المناسبة لشعر الطفل.

الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر

  • من الزيوت التي ينصح باستخدامها للشعر زيت اللوز العادي، خصوصاً بعد غسيل الشعر بـ 4 ساعات على الأقل مع القيام بتدليك فروة الرأس بالزيت بشكل خفيف ولطيف، فبعد غسل شعر الطفل بالشامبو، يجب أن يتم ترطيب الشعر بالزيت المناسب لشعر الطفل، أو الكريمات المرطبة الخاصة بالشعر، ومن فوائد استخدام زيت اللوز هو تنعيم للشعر.
  • زيت الخروع، من الزيوت الطبيعية ايضاً التي ينصح باستخدامها لتدليك شعر طفلكِ 3 مرات أسبوعياً، هو زيت الخروع الذي يعمل على تكثيف الشعر وحمايته من التساقط تساقطه.
  • يتم استخدام زيت حبة البركة، الذي يساعد على في إنبات الشعر، كما يعمل على زيادة طول الشعر، حيث يمتاز زيت حبة البركة بقدرته على تغذية فروة الرأس، بدون أي آثار جانبية تعمل على إحداث أي ضرر برأس الطفل،
  • كما يتم استخدام زيت الثوم في زيادة انبات الشعر عند الأطفال وتغذيته.
  • يتم وضع زيت الزيتون وزيت الثوم، حيث يتم استخدام مزيج الزيتين للعمل على كثافة ونعومة شعر طفلكِ، حيث أن زيت الزيتون يساعد على تنعيم الشعر، ومنع تقصفه وترطيبه، إما لزيت الزيت الثوم فإنه يساعد في إنبات الشعر عند الأطفال وتغذيته.
  • استخدام زيت جوز الهند، فهو يعمل على زيادة حيوية الشعر وكثافته عند الأطفال والبالغين أيضا، ولكن يشترط استخدام زيت جوز الهند الطبيعي، مع تجنبي الأنواع المصنعة من هذا الزيت، حيث أنها تحتوى على أنواع مختلفة من المواد الحافظة والكيميائية التي تضر بالشعر على المدى البعيد، ولكن زيت جوز الهند الطبيعي يحتوي على الكثير من المعادن، والعديد من الفيتامينات المفيدة للشعر كما أنه يحتوي على مضادات للفطريات، ومضادات للجراثيم التي تتكون على فروة الرأس والتي تؤثر على الشعر بشكل سلبي، وتؤثر على صحته ونموه في المستقبل، ويمكن استخدام زيت جوز الهند على فروة الرأس مع التدليك على الأقل مرة كل أسبوعين مع الحرص على أن يتم تغطية الشعر، ويترك الزيت عليه من المساء حتى الصباح، ثم يتم غسل الشعر باليوم التالي باستخدام الشامبو.

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