الأطباء يحلون لغز “الجنين الشيطان”

الأطباء يحلون لغز "الجنين الشيطان"
الأطباء يحلون لغز "الجنين الشيطان"
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انتابت حالة من الفزع والخوف مراهقة حامل تدعى “إيانا ألستون” البالغة من العمر 17 عاماً، بسبب جلسة تصوير بالموجات فوق الصوتية لجنينها.

وبعد أن قامت الأم بنشر صورة “الجنين الشيطان”، على حسب تعبير الأم المراهقة، فقد تم تداول تلك الصورة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، وأحدثت تلك الصورة ضجة كبيرة حول العالم، إلى جانب إثارة قلق وخوف الوالدين.

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تعود أحداث تلك الواقعة بعد أن قامت الأم المراهقة “إيانا ألستون”، بنشر صورتين لجنينها، عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقت الأم عليها، “معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا، انظروا إلى طفلتي الشيطانية، كانت تبدو عادية، لكن عندما علمنا أننا سنرزق بفتاة، وتم وضع الجهاز على بطني مرة أخرى، فتحت عينيها، وابتسمت، أحب هذه الطفلة الشيطانية جداًّ”.

وقد حظى منشور الأم “إيانا ألستون”، على ما يقرب من 15 ألف إعجاب منذ أن تم نشره تلك الصور خلال يوم 27 من شهر أغسطس السابق عبر موقع “فيسبوك”، فيما تمت إعادة نشره تلك الصورة لما يقرب من 16 ألف مرة، على حسب التصريحات التي أعلنتها “سكاي نيوز”.

وأشارت المراهقة الحامل إلى أن الطبيبة، التي كانت معها خلال جلسة التصوير الجنين بالموجات فوق الصوتية، قد أخبرتها أن الطفلة طبيعية، وبحالة صحية جيدة، لفتت إلى أنه ليس من الأمور الغريبة أن يظهر الجنين بهذا الشكل خلال الصور.

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