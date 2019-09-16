أمين الفتوى يوضح الأوقات المنهي فيها عن الصلاة

أمين الفتوى يوضح الأوقات المنهي فيها عن الصلاة
أمين الفتوى يوضح الأوقات المنهي فيها عن الصلاة
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أعلن الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن تلقيه، سؤالا من أحد السائلين، عن الأوقات المنهي فيها عن الصلاة.

وقد أعلن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأوقات المنهي عن أداء شعائر الصلاة، تعني  الأزمنة التي ثبت بالشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: 3 أوقات إجمالًا و5 تفصيلًا.

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وأضاف الشيخ محمود شلبي، خلال فيديو قد تم بثه مباشرةً لدار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها تلك الأوقات تضمنت إجمالاً الصلوات الآتية:

  1. من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
  2. ما قبل أذان الظهر بحوالي 10 دقائق إلى أذان الظهر.
  3. من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وتفصيلاً هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى:
  4. لحظة طلوع الشمس.
  5. لحظة غروب الشمس.

وأكد الشيخ محمود شلبي أن الحكم هنا “كراهة تحريم”، والمنهي عنه من الصلاة في تلك الأوقات هو النفل المطلق، ويكره أيضا تعمد فعل الصلاة خلال تلك الأوقات، إذا أمكن فعلها بأوقات غيرها إلا لسبب كالقضاء للفائتة.

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