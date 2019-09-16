جزيرة القيامة..تعرف على أجمل 10 أماكن سياحية في العالم لعام 2020

بالصور.. شاهد أول ناطحات سحاب مدينة العلمين الجديدة
ناطحة سحاب العلمين
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اختارت “Rough Guide” أفضل 100 وجهة سياحية على وجه الأرض، بينها 10 أماكن ترغب هيلين فانثورب في زيارتها، وهي التي تشرف على الدليل، وأخذت قرارها بعد أن زارت 26 وجهة منها فقط.

واستقرت هيلين وفريقها  على قائمة أفضل وجهات سياحية لعام 2020 إلى كتاب مبني على الصور، وأُطلق في المملكة المتحدة في 1 سبتمبر الجاري.

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وفيما يلي نرصد أفضل 10 وجهات سياحية على وجه الأرض، وفق ما نقلت “CNN” عربي.

طوكيو، اليابان

ترى الكاتبة أن مدينة طوكيو عبارة عن موطن لأحدث التقنيات، وناطحات السحاب الزجاجية، وعروض الروبوتات الغريبة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بمشهد نابض بالحياة الليلية، وتنفرد بأشهى أنواع السوشي الطازج، والحدائق الهادئة، والأضرحة البوذية.

ديقة يلوستون الوطنية، الولايات المتحدة

يتميز هذا المنتزه البركاني بالشلالات، والينابيع الزرقاء الساخنة، المساحات الخضراء الشاسعة.

ويضم المنتزه العديد من الحيوانات البرية كالدببة الرمادية، والجواميس، وحيوانات أخرى ترغب فانثورب برؤيتها.

جزيرة القيامة لون-الاسمنتى

تبعد جزيرة القيامة، أكثر من ألفين كيلومتر من أقرب جزيرة مأهولة. ويتناثر فيها قرابة 900 تمثال من تماثيل المواي الضخمة المنتشرة على طول الساحل المطل على المحيط الهادئ، كما تبدو جزيرة القيامة وكأنها وجهة تختبرها مرة في العمر بالنسبة إلى فانثورب.

تمثال جانكيز خان للفروسية، منغوليا

ويُعد تمثال جانكيز خان للفروسية من أحد المعالم الغريبة في منغوليا، والمثير في الأمر أن المعلم لا يتوافق كثيراً مع محيطه، ولكنه يبرز أهمية جانكيز خان عند الشعب المنغولي.

ويقع هذا الهيكل الهائل، والذي يبلغ طوله 44 متراً، في منتصف السهول المنغولية.

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