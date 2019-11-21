مؤسس تليجرام يحذر من واتس ٱب: احذفوا التطبيق فورا

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طالب بافل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام، مستخدمي تطبيق واتس ٱب بحذفه فورا من أجهزتهم، معللا السبب بأن التطبيق غير ٱمن.

وعبر حسابه على تليجرام، كتب دوروف أنه من غير المحتمل أن تخرج إخفاقات أمنية خطيرة ومناسبة للمراقبة بشكل منتظم، عن تطبيق واتس آب بطريق الخطأ.

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وحسب ما ذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية، لفت دوروف إلى أن “واتس آب” لا يحمي خصوصية المستخدمين، بل يستخدم كمهمة خفية للتجسس بغرض مراقبة الرسائل والصور، مؤكدا أن المخترقين بإمكانهم الحصول على جميع بيانات المستخدم، عن طريق إرسال مقطع فيديو إلى حسابه.

وتابع مؤسس تطبيق تليجرام، أن المشكلة تكمن في سياسة فيس بوك التي تملك تطبيق واتس ٱب، لافتا إلىأن مؤسس واتس ٱب، بريان أكتون، اعترف خلال للعام الماضي بأنه باع خصوصية مستخدميه عند البيع ، إلى تطبيق فيس بوك.