“تويتر” تكشف عن ثغرة أمنية تتيح بيانات مستخدمي تطبيقها و”فيسبوك”

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قالت شركة “تويتر”، أن هناك ثغرة أمنية تتيح الحصول على بيانات المئات من مستخدمي “فيسبوك” و”تويتر”، عبر نظام تشغيل “أندرويد”، موضحة أن يمكن سرقة البيانات عبر تسجيل الدخول إلى تطبيق آخر من خلال هاتفك، ومن ثم فيمكن الوصول لبعض المعلومات الشخصية الخاصة بك بواسطة مطورين مشبوهين، مشيرة إلى أن الثغرة أتاحت لمطوري تطبيقات شهيرة مثل “Giant Square” و”Photofy” الوصول إلى بيانات المستخدمين المختلفة.

وأوضحت الشركة، في بيان عنها، أن مجموعة من المشبوهين استخدموا أدوات تطوير برامج تسمى oneAudience للحصول على معلومات خاصة بالمستخدمين، تشمل البريد الإلكتروني واسم المستخدم وآخر تغريدة ومشاركتها مع الشركة التي أنشأت الأداة.

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وأكدت شركة “فيسبوك”، وقوعها ضحية لعملية احتيال باستخدام برنامج oneAudience، موضحة أنها تعتزم بيان للتنويه مثل “تويتر”.

وأوضحت “تويتر”، أن تلك الثغرة الأمنية تتلخص في عدم وجود عزل بين حزم أدوات تطوير البرمجيات SDK داخل تطبيق “تويتر”، مضيفة أنه لم يتم استغلال تلك البيانات إلى الآن للسيطرة على حساب أي شخص، لكنها حذرت من أن هناك احتمالا بهذا الخصوص.

وأوضحت “تويتر” أنها أجرت محادثات مع شركتي أبل وجوجل بشأن حل تلك المشكلة، مؤكدة استعدادها للتواصل مع أي شخص يتأثر بتلك المشكلةفعليا، موصية أن بحذف التطبيق على الفور.

وحسبما ذكر موقع “إنجادجت”، استبعد المتحدث الرسمي باسم “فيسبوك”، إمكانية تسجيل الدخول من أي تطبيقات تنتهك سياستها، وأصدرت رسائل وقف ومنع إلى OneAudience و Mobiburn وغيرها من حزم أدوات تطوير البرمجيات، وتسعى الشركة لإخطار 9.5 مليون شخص بأنه ربما تم اختراق بياناتهم مثل الاسم والبريد الإلكتروني ونوع الجنس ومشاركتها مع الشركات التي قامت بإنشاء برامج حزم أدوات تطوير البرمجيات.​