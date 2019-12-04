Advertisements

يعد الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا من الأمراض الشائعة خلال فترة بداية الشتاء، بالإضافة إلى أنه من الأمراض الشائعة أيضاً خلال الفترات الانتقالية بين فصول العام المختلفة، وتحدث الإصابة بتلك الأمراض بسبب وجود التهاب بالأوعية الدموية في الأنف، ومع تكرار الأدوية يصبح استخدامها دون جدوى خلال بعض الأوقات، وخلال هذا التقرير سوف يتم تقديم بعض الطرق الفعالة الطبيعية لعلاج البرد والزكام والرشح بدلاً من استخدام الأدوية بحسب التصريحات التي أعلن عنها موقع “healthline”.

8 طرق طبيعية لعلاج الانفلونزا والبرد بدون أدوية

1- تعد رائحة البصل من أكثر الطرق فعالة على الرغم من كونها من طرق العلاج الغريبة بعض الشيء، إلا أنها تعمل على حل مشكلة انسداد الأنف، وتعمل على تسهيل عملية التنفس بشكل طبيعي، وذلك من خلال قطع البصلة إلى نصفين، وشم رائحة البصل لمدة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 دقائق.

Advertisements

2- عمل كمادات دافئة لمنطقة الأنف، والتي تساعد الشخص المصاب على تهدئة التهابات الأنف، وذلك من خلال استخدام قطعة من القماش يتم غمسها في الماء الساخن، ثم يتم وضعها على منطقة الأنف حتى يشعر الشخص بتحسن.

3- استنشاق بخار الماء الدافئ، من خلال إحضار وعاء يحتوي على بعض من الماء الساخن، واستنشاق البخار المتصاعد منه، ويفضل أن يتم تغطية الرأس بمنشفة من أجل العمل على منع تطاير البخار، وتعد تلك الطريقة من الطرق الفعالة جداً والمفيدة خصوصاً للنساء الحوامل، ومن الممكن أخذ حمام دافئ واستنشاق بعض البخار خلال وقت الاستحمام.

4- غسل الأنف بمحلول الملح، حيث يعمل المحلول على إذابة مخاط الأنف، وينصح به عدد كبير من الأطباء، عن طريق وضع ملعقتين من الملح مضافا لكوب ماء دافئ، ثم يتم غسل الأنف بهذا المحلول مرتين إلى 3 مرات يومياً.

5- يتم تناول السوائل الساخنة الطبيعية، وينصح هنا بتناول الليمون الساخن، أو الينسون،بالإضافة إلى ضرورة تناول العصائر الطبيعية، والأعشاب الطبيعية بصفة عامة، فهي تساعد على تخفيف الإعياء وتؤدي إلى تقليل لزوجة المخاط، وسهولة خروجه من الأنف.

6- ينصح أيضاً بتناول الثوم، والذي يعد بمفرده مضاد حيوي طبيعي وفعال جداً في علاج نزلات البرد، وأعراض الزكام والرشح، فهو يساعد على قتل البكتيريا بالإضافة لزيادة مناعة جسم الإنسان.

7- العسل وخل التفاح فكلاهما يعمل على علاج الزكام بشكل فعال من خلال خلط ملعقتين من خل التفاح، مع إضافة ملعقة عسل لكوب ماء ساخن،ويتم تناول هذا المشروب قبل النوم.

8- يتم استخدام وسادة مرتفعة أثناء النوم، مما يعمل على فتح الممرات التنفسية بالأنف، وعدم حدوث انسداد بالأنف مما يعمل على تسهيل عملية التنفس أثناء النوم.

أقرا المزيد كيف تحمي طفلك من نزلات البرد والإنفلونزا؟