بعد أكثر من 6 ساعات من توقف القلب.. أطباء يعيدوا امرأة بريطانية إلى الحياة

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استطاع مجموعة أطباء في إسبانيا، من استعادة حياة امرأة بريطانية توقف قلبها لمدة 6.5 ساعة، نتيجة تعرضها بصورة مفاجئة لدرجات حرارة باردة بشدة.

وقالت صحيفة Vanguardia، حسب ما نشره موقع “روسيا اليوم”، إن الواقعة التي حدثت للسيدة البريطانية أودري ميش وزوجها في كاتالونيا يوم 3 نوفمبر الماضي، واستطاع الأطباء في مستشفى Vall d’Hebron في برشلونة التعامل معها ولم يعلنوا عنها إلا في يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري.

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وأضافت أن الزوجان كانا في جولة جبلية ونتيجة لتغير الجو فقدت المرأة وعيها، ولم يعد قلبها ينبض وتوقف تنفسها أي لم تعد تلاحظ عليها أي علامات للحياة. وعند وصول رجال الإنقاذ كانت درجة حرارة جسمها 18 درجة مئوية، وعلى الفور نقلوا السيدة للمستشفى، حيث استخدم لإنعاشها نظام الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) extracorporeal membrane oxygenation، الذي ساعد على إنعاش القلب وعودته إلى العمل، لكن ما أثار اهتمام الأطباء، هو عدم ملاحظة أي مضاعفات عصبية لدى المرأة باستثناء فقدان حساسية الأصابع، ما تطلب شراء ملابس جديدة من دون أزرار.

وحسبما ذكر إدوارد أرغودو الطبيب المعالج، لعبت حالة دماغها دورا أساسيا في إنعاشها، ويقول “إن برودة الدماغ السريعة المفاجئة، تسببت في انخفاض حاد لكمية الأكسجين التي يحتاجها، حتى قبل توقف قلبها عن النبض”.

وتجدر الإشارة إلى أن حالات إنعاش القلب بعد توقفه لفترة طويلة نادرة وفريدة، وفي إسبانيا هي المرة الأولى.